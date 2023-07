Xác nữ giới trong hầm để xe tố kẻ ra tay tàn độc

Tại tầng hầm của tòa nhà này, công an tìm thấy xe của chị Q được gửi ở đó. Qua quan sát bên ngoài cửa kính thì thấy bên trong có một phụ nữ ngồi bất động dưới sàn xe. Công an quận Long Biên lập tức báo cáo lên Công an Hà Nội để phối hợp điều tra, làm rõ. Khi khám nghiệm hiện trường xác định người phụ nữ bên trong xe chính là chị Q và đã tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)