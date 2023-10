Xác nữ giới trong căn nhà vắng và khoản tiền lớn dưới đệm giường

Qua rà soát các mối quan hệ, được biết, trước đây bà Hin có bán đất cho một người dân trong thôn với giá 200 triệu đồng và người này đã giữ lại 10 triệu với thỏa thuận khi nào bà Hin rời đi, giao đất anh ta sẽ trả nốt số tiền. Nhưng bà Hin cứ lần lữa, không chuyển đi khiến giữa đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều lần chính quyền địa phương phải can thiệp. Người hàng xóm lập tức được mời lên làm việc. Trước cơ quan công an, anh ta rất bình tĩnh khai báo toàn bộ di biến động trong thời gian vụ án xảy ra. Công tác xác minh "chéo" cho thấy, vào ngày bà Hin bị sát hại, gia đình người hàng xóm này cùng với một vài người khác đã đi Nghệ An để bán hàng, không có mặt tại địa phương. (Ảnh minh họa, nguồn internet)