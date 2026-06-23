Xác minh vụ tài xế taxi bị hành khách hành hung

Đoạn video ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 20h45’ ngày 21/6, trong quá trình di chuyển, tài xế taxi và một nam hành khách xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến lời qua tiếng lại. Bất ngờ, nam hành khách đã liên tục dùng tay đấm vào vùng mặt và người của tài xế đang ngồi ghế lái. Do bị tấn công, tài xế buộc phải mở cửa xe chạy ra ngoài cầu cứu. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera trong xe ghi lại.

Ngày 22/6, đoạn video ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh trong clip cho thấy hành khách nhiều lần tấn công tài xế ngay trong khoang xe, trong khi nạn nhân không có hành động đáp trả mà tìm cách rời khỏi xe để đảm bảo an toàn.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Hoa Lư cho biết, ngay sau khi tiếp nhận trình báo của nam tài xế, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hoa Lư tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tác giả: Thảo Vy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân