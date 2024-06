Xác minh nguyên nhân 19 học sinh Trường THPT Chi Lăng nhập viện nôn, ói, đau bụng, sốt

Thông tin ban đầu, vào khoảng 09h30’ ngày 16/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai nhận được tin báo về thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường THPT Chi Lăng (địa chỉ: phường Chi Lăng, TP. Pleiku).

Ngay sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai nơi các học sinh nhập viện, Ban Giám hiệu Trường THPT Chi Lăng tổ chức điều tra, xác minh thông tin.

Theo đó, qua điều tra thông tin bệnh nhân và Ban Giám hiệu nhà trường, ngày 15/6, Trường tổ chức ăn tại bếp ăn tập thể cho gần 400 người (gồm học sinh và cán bộ giáo viên, người lao động của trường), các thức ăn như sau:

Buổi sáng: Bánh canh, xôi, nui; buổi trưa: Cơm, sườn heo chiên, canh rau má, cải thảo xào; buổi tối: Cơm, thịt gà chiên, canh rau cải ngọt, cải thảo xào.

Đối với học sinh, ngoài thức ăn của trường cung cấp, các em còn sử dụng thức ăn do gia đình gửi vào như trái cây, sữa chua, bánh…

Qua điều tra 400 người ăn, có 19 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi cầu phân lỏng, một số bệnh nhân sốt nhẹ.

Trường THPT Chi Lăng - nơi có 19 học sinh đang theo học phải nhập viện (Ảnh: Trần Sỹ)

Hồi cứu hồ sơ bệnh án của 18 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cho thấy: Ngày 15/6, có bệnh nhân không ăn đủ 03 bữa vẫn xuất hiện triệu chứng đau bụng, đi cầu phân lỏng, cụ thể: có 01 bệnh nhân không ăn sáng, có 01 bệnh nhân không ăn trưa và 1 bệnh nhân không ăn tối.

Hồi cứu hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, sáng 16/6, Bệnh viện tiếp nhận 19 học sinh do Trường THPT Chi Lăng chuyển đến với các triệu chứng chung như nôn, ói, đau bụng, sốt...

Đến 11h ngày 16/6, một bệnh nhân sức khoẻ ổn định và gia đình xin xuất viện. Đến 16h30’ cùng ngày, 18 bệnh nhân còn lại sức khoẻ ổn định và tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Về công tác lấy mẫu: nhà trường tổ chức lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức niêm phong toàn bộ thức ăn lưu ngày 15/6 do nhà trường tự lưu (không bao gồm mẫu cơm trắng do nhà trường không lưu món cơm trắng) để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân; mẫu bệnh phẩm Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai chỉ định cấy phân các chỉ tiêu E.coli và Samonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân.

Từ kết quả điều tra, xác minh thông tin từ bệnh nhân, Ban Giám hiệu nhà trường, hồi cứu hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, trao đổi với đội ngũ Y, bác sỹ điều trị, cơ quan chức năng xác định chưa đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

Sau khi có kết quả cấy phân từ bệnh phẩm, kết quả thử nghiệm mẫu thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác định và kết luận nguyên nhân vụ việc.

Trước thực trạng này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại chỗ cho Ban Giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế trường học.

Cùng với đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu nhà trường kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm. Thực hiện lưu mẫu thức ăn đầy đủ từ món chính đến món phụ và món tráng miệng. Đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt nguồn thực phẩm do phụ huynh gửi vào cho học sinh ăn thêm.

Ngoài ra, đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục theo dõi tình hình sức khoẻ của các học sinh tại trường nếu có gì bất thường báo ngay với cơ quan y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để phối hợp trong công tác xử lý.

Đề nghị Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai thông báo cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ngay sau khi có kết quả cấy phân mẫu bệnh phẩm.

Đề nghị Trung tâm Y tế phối hợp với ban Giám hiệu Trường THPT Chi Lăng theo dõi tình hình sức khỏe học sinh tại trường, học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Báo cáo ngay về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khi học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, báo cáo tình hình sức khỏe của các học sinh đang điều trị trước 15h hàng ngày để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Công lý, thầy Đỗ Bách Khoa (Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng) cho biết: “Sáng 16/6, tôi có lên phòng Y tế nhà trường, lúc này có 2 học sinh nôn ói và 2 em đau bụng, nên tôi nói đi lên Bệnh viện, chứ nằm đây chỉ uống thuốc, trong khi gần thi rồi. Tôi hỏi lại trong trường: em nào có cảm giác mệt thì dẫn đi khám luôn.

Khi tôi dặn tài xế cho các em đi khám, nhưng tài xế lại không để ý, chạy vô cấp cứu. Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai họ thấy mình xuống đông quá, có một em muốn ói nên họ nghĩ bị ngộ độc. Vì vậy, họ kích hoạt hệ thống ngộ độc, báo lên Chi cục, Sở Y tế... nên họ xuống. Tôi cũng ăn chung với 400 người trong trường. Chúng tôi kiểm soát rất kỹ tất cả các khâu trong ăn uống, học tập...”.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: congly.vn