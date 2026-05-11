Thử thách VinFast VF MPV 7 qua chuyến xuyên Việt, chủ xe càng tin tưởng vào quyết định “đổi xăng lấy điện”

Xe khỏe, đi êm, an toàn vượt trội

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi xuyên Việt Hà Nội - Đà Nẵng dịp 30/4 vừa qua, anh Trương Hoàng Nam (Hà Nội) nhận ra chiếc sedan 5 chỗ của gia đình không còn đáp ứng đủ nhu cầu khi “quân số” cả nhà đã lên tới 7 người, gồm cả các con và ông bà.

Anh quyết định “lên đời” xe 7 chỗ và VinFast VF MPV 7 là cái tên được anh lựa chọn. Trải nghiệm thực tế trên hành trình hơn 1.500 km nhanh chóng khẳng định quyết định của anh là đúng.

“Xe khỏe, đi trên đường đồi núi vẫn có thể tăng tốc mượt mà ngay cả khi chở đủ 7 người”, anh Nam nhận xét.

Theo anh, cảm giác vận hành này đến từ việc VF MPV 7 được trang bị động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Nhờ đặc tính cung cấp lực kéo tức thì của động cơ điện, chiếc MPV 7 chỗ vẫn duy trì được độ bốc và sự linh hoạt ngay cả khi di chuyển trên các cung đường đèo dốc hay trong trạng thái chở đủ tải. Đặc biệt, hệ thống treo của xe vẫn giữ được độ ổn định và mượt mà khi đi qua đoạn đường xấu hay gờ giảm tốc.

Nhận xét này của anh Nam cũng nhận được sự đồng tình của giới chuyên môn. Reviewer Mạnh Linh (kênh Mê Xe) cho rằng, với những chuyến đi gia đình, sức mạnh của chiếc xe đóng vai trò then chốt để đảm bảo an toàn.

“Hãy hình dung khi cần vượt xe trên cao tốc, hay khi đi đèo trong điều kiện sương mù, chỉ có những khoảng trống rất ngắn để vượt, lúc đó, khả năng tăng tốc nhanh và dứt khoát sẽ quyết định sự an toàn”, anh Linh nói.

Các trang bị an toàn trên VF MPV 7 cũng được anh Nam đánh giá cao. Xe được trang bị khung gầm chắc chắn cùng camera lùi, cảm biến lùi… cũng như đầy đủ tính năng an toàn chủ động: hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chức năng kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chức năng chống lật (ROM)…



“Xe phục vụ gia đình nên yếu tố an toàn là quan trọng nhất”, anh Nam chia sẻ. Ngoài ra, anh cũng thích các tiện nghi trên xe như cần số đặt sau vô lăng, điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, màn hình giải trí cỡ lớn thay thế các phím bấm vật lý…

3 năm miễn phí sạc, thoải mái vi vu khắp nơi

Trong bối cảnh giá nhiên liệu xăng, dầu biến động không ngừng, bài toán kinh tế cũng là đòn bẩy thúc đẩy các gia đình chuyển dịch sang VF MPV 7.

So với các dòng xe xăng 7 chỗ, VF MPV 7 cho thấy ưu thế lớn khi sử dụng lâu dài. VinFast hiện đang áp dụng chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe, tương đương gần 3 năm không phải lo chi phí “nhiên liệu”.

Theo reviewer Mạnh Linh, chính sách miễn phí sạc của VinFast khiến VF MPV 7 nổi bật rõ rệt so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đặc biệt, nhờ các chính sách ưu đãi ngắn hạn trong giai đoạn tháng 5, VF MPV 7 càng trở nên dễ tiếp cận với người dùng Việt.

Theo đó, khách hàng mua VF MPV 7 được hỗ trợ 6% giá xe từ chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện từ nay tới 31/5, mức ưu đãi được cộng thêm 3%. Cộng với chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của mẫu xe này sau ưu đãi chỉ còn từ 750 triệu đồng. Người mua cũng có thể lựa chọn trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, nhận xe ngay với mức lãi suất ưu đãi 7%/năm trong 3 năm đầu (nếu không lựa chọn ưu đãi 6%).

“Xét riêng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi và kích cầu mà VinFast đang áp dụng, đây thực sự là một lựa chọn rất đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Nếu đặt VF MPV 7 lên bàn cân với các mẫu xe xăng cùng tầm giá, sự khác biệt là khá rõ rệt, đặc biệt ở khía cạnh vận hành”, reviewer Mạnh Linh nhận xét.

Một yếu tố khác khiến nhiều người mạnh dạn xuống tiền VF MPV 7 là chính sách bảo hành lên tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, cũng như mạng lưới xưởng dịch vụ số 1 Việt Nam và hạ tầng sạc phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố.

Khỏe, an toàn, tiết kiệm, VF MPV 7 được đánh giá là lời giải mới cho nhu cầu di chuyển gia đình đông người, tăng thêm lựa chọn đáng tiền cho khách hàng trong mùa du lịch hè. Loạt ưu đãi mạnh tay của VinFast càng củng cố thêm lợi thế cạnh tranh, lý giải sức hút của mẫu xe Việt khi lọt top 5 mẫu xe bán chạy nhất thị trường chỉ vài tháng sau khi ra mắt.

Tác giả: Lam Anh

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn