Dã tâm nổ súng chống trả công an của gã buôn ma túy Bùi Đình Khánh

Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử vụ án Bùi Đình Khánh cùng 17 đồng phạm về nhiều tội danh.

Vụ án khởi nguồn vào sáng 21/10/2024 khi bị cáo Ngô Văn Tuyên, nghi phạm mua bán trái phép ma túy, trong lúc tháo chạy tại Phú Thọ đã tự gây tai nạn và bị thương nặng. Trên giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tân Sơn, Tuyên bí mật dặn dò người tình Nguyễn Thị Phương và cháu ruột Hà Thương Hải về số ma túy đang cất giấu.

Theo lời Tuyên, 40 bánh heroin được giấu kỹ trong một thùng loa đài tại góc sân nhà mẹ đẻ ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ cũ. Tuyên nhờ Phương và Hải bán số hàng này để lấy tiền lo công việc và nuôi con ăn học.

Để tìm đầu ra cho số ma túy, Hải đã "bắt tay" với Bùi Đình Khánh ở Quảng Ninh. Khánh lại nhờ bác họ là Nguyễn Hữu Đằng tìm người mua.

Tháng 2/2025, để thuận tiện cho việc giao dịch tại Quảng Ninh, Hải bàn với Khánh thuê phòng rồi cùng đồng phạm vận chuyển ma túy về Quảng Ninh. Hải hứa sẽ trả cho mỗi người 20% nếu bán được ma túy.

Ngày 17/4/2025, qua môi giới của Đằng, một khách hàng đồng ý mua 16 bánh heroin với giá 135 triệu đồng mỗi bánh, giao dịch tại khu vực đường liên phường thuộc phường Bãi Cháy.

Trong lúc vận chuyển ma túy, Khánh chỉ đạo đồng phạm nạp đạn vào súng AK, chia làm hai xe và sẽ chống trả khi thấy công an hoặc bị cướp hàng.

Khoảng 19h50, Đằng lái xe đến gặp khách thì bị công an bắt quả tang. Lúc này, Khánh và Hải lái xe đến cổng Khu công nghiệp Cái Lân đợi Đằng.

Do không thấy, gọi điện không liên lạc được, Khánh bảo Hải đứng đợi còn mình lái xe đi tìm.

Trong lúc Khánh di chuyển, Hải bị công an bắt. Đông và Sơn nhìn thấy Hải bị đưa lên xe công an đã quay đầu bỏ chạy, gọi điện báo tin cho Khánh. Nhận tin báo, Khánh không bỏ trốn mà nói "để tao quay lại bắn chết".

Sơn và Đông sau đó bị bắt ở Bắc Ninh.

Bùi Đình Khánh được đưa đến phiên tòa trong sáng 13/5. Ảnh: Lê Tân

Điên cuồng xả súng

Khánh điều khiển xe quay lại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, mục đích giải cứu Hải. Khi Khánh đến nơi thấy có một ôtô màu đen đang đỗ, một số người mặc quần áo màu đen (đây là những công an chuẩn bị di chuyển Hải về trụ sở) đứng ở đó.

theo súng AK để sẵn sàng bắn trả lực lượng chức năng nếu bị vây bắt.

Khánh điều khiển xe quay lại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, mục đích giải cứu Hải. Khi Khánh đến nơi thấy có một ôtô màu đen đang đỗ, một số người mặc quần áo màu đen (đây là những công an chuẩn bị di chuyển Hải về trụ sở) đứng ở đó.

Trên chiếc xe màu đen có bốn cán bộ công an, trong đó có anh Nguyễn Đăng Khải ngồi sau ghế lái, anh Lê Thanh Bình điều khiển phương tiện.

Quan sát thấy Khánh cầm súng AK chĩa vào, anh Bình đã đánh lái, quay xe. Khánh bóp cò bắn hai phát súng liên tiếp về phía đầu xe, chạy đến gần dùng tay nắm của súng AK đập vào kính cửa bên lái. Nhưng kính không vỡ mà tay nắm của súng bị cong gập lại.

Khánh tiếp tục dí đầu súng vào khu vực cửa kính bên lái thì anh Bình đạp mạnh ga cho xe tiến lên. Khánh nổ súng hai phát súng vào cửa xe. Một viên đạn trúng đầu thượng uý Khải.

Thấy xe không dừng lại, Khánh tiếp tục bóp cò lần hai nhưng đạn không nổ. Thấy đồng đội bị bắn, anh Bình tăng tốc xe, chạy thẳng đến Bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu.

Lúc này, một ôtô của lực lượng công an đi tới, Khánh nghĩ trong xe có Hải nên truy đuổi. Trên đường, Khánh liên tục dùng AK bắn về phía xe công an. Khi đến trạm thu phí Việt Hưng trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái, Khánh vượt lên, dùng súng AK bắn vào. Thậm chí, khi có thêm xe công an đến chi viện, Khánh vẫn hung hãn bắn trả quyết liệt, cáo trạng nêu.

Sau đó, Khánh điều khiển ôtô quay lại quốc lộ 18, bỏ chạy về hướng Uông Bí nhưng bị hỏng xe. Hắn tiếp tục đi bộ đến cổng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh rồi thuê taxi chở đến khu vực đồi thông Yên Lập lẩn trốn.

18 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lê Tân

Theo hồ sơ vụ án, Khánh liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm cắt dấu vết, gọi điện vay tiền và nhờ nhiều người giúp đỡ bỏ trốn. Đến 22h ngày 18/4, Khánh bị bắt tại khu vực đường tránh ở địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Công an thu hai khẩu súng AK, một khẩu súng côn xoay. Trong đó, một khẩu AK và súng côn xoay là do Hải mua của Vũ Hồng Sơn với giá 30 triệu đồng. Khẩu còn lại do Khánh mang từ bãi khai thác vàng thuộc tỉnh Quảng Nam về.

Anh Khải hy sinh ở tuổi 29, được truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất cùng bằng Tổ quốc ghi công, Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"...

Cuối năm 2025, chị Nguyễn Thị Xuân (em ruột của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải) đã được tuyển chọn và bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc tuyển dụng chị Xuân thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau

Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến diễn ra từ 13 đến 15/5.

24 giờ trốn chạy của Bùi Đình Khánh.

Hôm nay, Khánh bị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hà Thương Hải (32 tuổi, ở xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông (cùng 32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngô Văn Tuyên (41 tuổi, ở Phú Thọ), Nguyễn Hữu Đằng (59 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Linh (37 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Thiết (25 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Dương Tiến Tú (41 tuổi, ở Hà Nội), Nguyễn Quang Tư (55 tuổi, ở Hà Nội) bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Phương (32 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Tráng (31 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vũ Hồng Sơn (46 tuổi, ở Đà Nẵng) bị truy tố về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh, Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền, Triệu Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Thị Hạnh bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Tác giả: Lê Tân

