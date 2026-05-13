Chủ xe 'đau ví' vì 5 lỗi thường gặp trên ô tô

Không ít chủ xe bất ngờ khi chi phí sửa chữa một số bộ phận trên ô tô lên tới hàng chục triệu đồng, đặc biệt với các lỗi liên quan động cơ và hệ thống an toàn.

Dù là dòng xe phổ thông hay cao cấp, việc thay thế phụ tùng hoặc sửa các bộ phận quan trọng đều có thể tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Trong nhiều trường hợp, nếu xe đã hết thời gian bảo hành, chủ xe buộc phải tự chi trả toàn bộ chi phí để đảm bảo phương tiện vận hành ổn định và an toàn.

Thực tế cho thấy chi phí sửa chữa giữa các hạng mục trên ô tô có sự chênh lệch rất lớn. Một số bộ phận chỉ cần thay thế đơn giản với mức giá vài triệu đồng, nhưng cũng có những chi tiết hỏng hóc khiến chủ xe phải bỏ ra từ vài chục tới gần trăm triệu đồng. Việc hiểu rõ những hạng mục sửa chữa đắt đỏ nhất không chỉ giúp người dùng chủ động tài chính mà còn nâng cao ý thức bảo dưỡng xe định kỳ nhằm tránh các hư hỏng nghiêm trọng.

Một số hạng mục sửa ô tô đắt đỏ khiến nhiều chủ xe “mất ngủ” (Ảnh minh họa)

Máy nén điều hòa dễ hỏng trong mùa nắng nóng

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến hệ thống điều hòa ngừng hoạt động là máy nén điều hòa bị hỏng.

Máy nén điều hòa có nhiệm vụ phân tách luồng khí áp suất cao và áp suất thấp để môi chất lạnh có thể làm mát khoang xe. Tuy nhiên, piston và van bên trong máy nén rất dễ bị mài mòn hoặc hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, các bộ phận liên quan như dây đai động cơ gặp vấn đề cũng có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền khiến máy nén bị hỏng.

Chi phí thay thế máy nén điều hòa thường vào khoảng 13 triệu đồng. Trong trường hợp phải bổ sung thêm gas lạnh hoặc phát sinh các hạng mục liên quan, mức chi phí có thể còn cao hơn.

Hệ thống dây phanh hỏng có thể tiêu tốn hàng chục triệu đồng

Khi nói tới độ an toàn của ô tô, hệ thống phanh luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Dù má phanh hay đĩa phanh có chi phí thay thế không quá cao, nhưng nếu đường ống dẫn dầu phanh bị hỏng, chi phí sửa chữa sẽ tăng đáng kể.

Các chuyên gia kỹ thuật cho biết nhiều trường hợp thợ sửa xe khuyến nghị thay toàn bộ hệ thống dây dẫn dầu phanh thay vì chỉ vá hoặc sửa tạm một đoạn bị hư hỏng. Nguyên nhân là bởi đây là bộ phận liên quan trực tiếp đến khả năng phanh và an toàn khi vận hành xe.

Chi phí sửa chữa hoặc thay thế hệ thống dây phanh thường vào khoảng 26 triệu đồng. Tuy khá tốn kém nhưng đây là khoản chi bắt buộc, bởi việc tiếp tục sử dụng xe khi hệ thống dầu phanh gặp trục trặc có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người lái và hành khách.

Bộ chuyển đổi xúc tác có giá thay thế rất cao

Bộ chuyển đổi xúc tác là bộ phận quan trọng trong hệ thống khí thải ô tô, đặc biệt với các dòng xe phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Thiết bị này giúp chuyển đổi các khí độc hại sinh ra từ động cơ thành chất ít gây ô nhiễm hơn trước khi thải ra môi trường.

Ảnh minh họa

Bộ chuyển đổi xúc tác thường được đặt giữa động cơ và ống xả nên việc tháo lắp không quá phức tạp. Tuy nhiên, giá thành của linh kiện này lại rất cao. Khi bị hỏng, việc sửa chữa gần như không khả thi và chủ xe thường phải thay mới hoàn toàn.

Chi phí thay bộ chuyển đổi xúc tác hiện dao động khoảng 39 triệu đồng. Đây được xem là một trong những khoản sửa chữa khiến nhiều người dùng ô tô “xót ví”, nhưng lại cần thiết để đảm bảo xe vận hành ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Gioăng nắp xi-lanh hỏng gây ra hàng loạt sự cố nghiêm trọng

Trong lĩnh vực sửa chữa ô tô, cụm từ “thổi gioăng mặt máy” luôn khiến nhiều chủ xe lo ngại bởi đây là lỗi nghiêm trọng và tốn kém. Gioăng nắp xi-lanh có nhiệm vụ làm kín buồng đốt, ngăn dầu động cơ và nước làm mát rò rỉ ra ngoài.

Khi bộ phận này bị hỏng, nước làm mát và dầu động cơ có thể tràn vào nhau, gây hiện tượng khói trắng dày đặc từ ống xả, động cơ quá nhiệt và xe nhanh chóng mất khả năng vận hành ổn định. Nếu không xử lý kịp thời, nhiều chi tiết khác trong động cơ cũng có nguy cơ hư hỏng theo.

Dù bản thân gioăng nắp xi-lanh không phải linh kiện quá đắt tiền, nhưng chi phí nhân công tháo lắp và sửa chữa lại rất cao do phải tháo rời nhiều bộ phận động cơ. Tổng chi phí sửa chữa thường vào khoảng 52 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu phát sinh thêm hư hỏng liên quan.

Trục cam là bộ phận đắt đỏ bậc nhất trên động cơ ô tô

Trục cam đóng vai trò điều khiển hoạt động đóng mở van nạp và van xả trong động cơ. Đây là bộ phận cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành và hiệu suất của xe.

Sau thời gian dài sử dụng, dầu bẩn, cặn bám hoặc việc bảo dưỡng không đúng cách có thể khiến trục cam bị mài mòn, tắc nghẽn và hư hỏng. Khi đó, chủ xe sẽ phải đối mặt với khoản chi sửa chữa rất lớn.

Theo nhiều gara ô tô, chi phí thay thế trục cam hiện dao động từ khoảng 39 triệu đến gần 78 triệu đồng tùy dòng xe và mức độ hư hỏng. Mức giá cao chủ yếu đến từ công tháo lắp phức tạp và thời gian sửa chữa kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thay dầu định kỳ, kiểm tra hệ thống van và chú ý các đèn cảnh báo động cơ trên bảng điều khiển. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng nặng và tránh những khoản sửa chữa đắt đỏ không đáng có.