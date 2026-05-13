Đến phòng trọ tìm người, thanh niên 17 tuổi bị đánh tử vong

Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng điều tra vụ án mạng khiến em B.M.S (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, B.M.S đã hẹn nam thanh niên tên Hoàng (chưa xác định lai lịch cụ thể) gặp nhau để giải quyết.

Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng đến 9 giờ sáng cùng ngày, thanh niên 17 tuổi đã tử vong tại bệnh viện

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 12-5, B.M.S điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn (cùng sinh năm 2008) đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng để tìm Hoàng.

Khi B.M.S đang gõ cửa thì xuất hiện 1 nhóm khoảng 3 nam thanh niên ở trong dãy trọ này xông ra dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người khiến B.M.S bất tỉnh.

Sau đó, B.M.S được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng đa chấn thương, ngưng tuần hoàn hô hấp rồi tử vong vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày.

Nhận được tin báo, Công an phường Diên Hồng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương truy xét làm rõ vụ án.

Đến chiều cùng ngày, 3 nam thanh niên thực hiện hành vi đánh B.M.S đã đến cơ quan công an đầu thú. Trong đó có 2 thanh niên sinh năm 2009 và 1 thanh niên sinh năm 2006 trú tại địa bàn các xã Đak Đoa, Phú Túc và phường Thống Nhất.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động