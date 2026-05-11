4 mẫu MPV giá từ hơn 480 triệu đồng đáng cân nhắc cho gia đình mùa hè 2026

Phân khúc MPV tại Việt Nam đang ngày càng sôi động khi người dùng ưu tiên những mẫu xe đa dụng, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng chở nhiều người.

Trong tầm giá từ hơn 480 triệu đến khoảng 700 triệu đồng, một số cái tên nổi bật như Mitsubishi Xpander, Honda BR-V, Hyundai Stargazer và Toyota Veloz Cross đang nhận được nhiều sự chú ý.

Mitsubishi Xpander

Giá bán: khoảng 560 – 699 triệu đồng

Xpander 2026 tiếp tục là mẫu MPV quen thuộc nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng thiết kế ngày càng hiện đại hơn.

Các phiên bản cao cấp được nâng cấp đáng kể về công nghệ và an toàn với màn hình giải trí 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch cùng 6 túi khí.

Không gian rộng, cấu hình 7 chỗ linh hoạt và khoảng sáng gầm cao giúp mẫu xe này phù hợp cả đi gia đình lẫn chạy dịch vụ. Các phiên bản như Cross hay AT Premium cũng tạo điểm nhấn với đèn LED và bộ mâm 17 inch bắt mắt hơn.

Tuy nhiên, động cơ 1.5L công suất 105 mã lực chỉ đáp ứng ở mức vừa đủ khi chở đông người. Hộp số tự động 4 cấp cũng chưa thực sự nổi bật so với nhiều đối thủ đã chuyển sang CVT hoặc hộp số 6 cấp hiện đại hơn. Nội thất và khả năng cách âm vẫn mang tính thực dụng.

Dù vậy, xét về tổng thể, Xpander vẫn ghi điểm nhờ độ bền bỉ, tiết kiệm và dễ sử dụng.

Honda BR-V

Giá bán: khoảng 629 – 705 triệu đồng

Honda BR-V 2026 hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách SUV khỏe khoắn nhưng vẫn cần sự thực dụng của một mẫu MPV gia đình.

Honda BR-V 2026 hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách SUV khỏe khoắn nhưng vẫn cần sự thực dụng của một mẫu MPV gia đình.

Khoang nội thất rộng cho 7 người cùng loạt tiện nghi như màn hình 10.25 inch, âm thanh Bose và sạc điện thoại không dây. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo điểm mù, giữ làn và hỗ trợ tránh va chạm.

Động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT mang tới khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày trong phố.

Tuy nhiên, kiểu dáng phá cách của Stargazer có thể không phù hợp với tất cả người dùng. Khả năng tăng tốc cũng chỉ ở mức đủ dùng khi xe chở đủ tải hoặc đi đường đèo.

Toyota Veloz Cross

Giá bán: từ khoảng 630 triệu đồng

Toyota Veloz Cross 2026 sở hữu diện mạo trẻ trung với lưới tản nhiệt tổ ong, cụm đèn LED sắc sảo và dải đèn hậu nối liền hiện đại. Các chi tiết như mâm hợp kim, giá nóc hay ăng-ten vây cá giúp xe mang dáng dấp thể thao hơn.

Mẫu MPV này được trang bị khá nhiều tiện ích như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, gương gập điện và khoang cabin thiết kế hiện đại với hệ thống đèn viền LED.

Khả năng vận hành thiên về sự êm ái và tiết kiệm nhờ động cơ 1.5L đi cùng hộp số CVT. Xe phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình hoặc sử dụng dịch vụ.

Dẫu vậy, công suất 105 mã lực vẫn chưa mang lại cảm giác mạnh mẽ khi chở đông người. Một số chi tiết nội thất vẫn thiên về tính thực dụng hơn là cao cấp.

Nhìn chung, Veloz Cross vẫn là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc nhờ thiết kế hiện đại, tiện nghi và khả năng sử dụng linh hoạt.

Tác giả: Vi An

Nguồn tin: tiepthigiadinh.vn