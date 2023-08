Xác minh clip người đàn ông phi dao cắm vào kính ô tô

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, camera hành trình ghi lại sự việc xảy ra chiều 27-8, một người đàn ông cởi trần, dừng xe máy giữa đường cầm dao đi giữa đường Nguyễn Văn Cừ rồi phi dao trúng kính phía sau của ô tô Land Cruiser đang di chuyển. Rất may sự việc đã không gây ảnh hưởng đến những người đi đường xung quanh. Sau khi có hành động nguy hiểm trên, người đàn ông đã phóng xe máy bỏ đi.

Thời điểm này, trên phố khá đông các phương tiện qua lại. Clip này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên đang khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Tác giả: A.N

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô