Xác định đội đầu tiên lọt vào bán kết Asian Cup 2023

Trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết Asian Cup 2023 là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Jordan và đội tuyển Tajikistan. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng đội tuyển Tajikistan thi đấu tự tin và không giấu đi tham vọng chơi tấn công.

Họ đẩy cao đội hình và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội bóng này khi Ekhson dứt điểm dội xà ngang khung thành Jordan.

Sau pha bóng này, trận đấu trở nên căng thẳng hơn với nhiều pha va chạm mạnh ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Jordan gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm địa đối phương. Mãi đến phút 35, Ali Olwan mới có pha dứt điểm đáng chú ý trong vòng cấm nhưng anh không thể đánh bại thủ môn của Jordan.

Your browser does not support the video tag.

Bàn phản lưới nhà khiến đội tuyển Tajikistan bị loại.

Kịch bản của 45 phút đầu tiên tiếp tục lặp lại trong hiệp 2. Đội tuyển Tajikistan có cơ hội nguy hiểm trước khi Shervoni Mabatshoev xâm nhập vòng cấm và sút bóng ra ngoài trong gang tấc. Trong khi đó, đội tuyển Jordan vẫn không thể kiểm soát bóng và tạp ra áp lực đủ lớn để ghi bàn.

Nhưng may mắn lại gọi tên Al Mardhi và đồng đội. Từ pha đá phạt góc của cầu thủ này, Abdallah Nasib băng vào đánh đầu hụt. Nỗ lực của trung vệ mang áo số 3 khiến Vahdat Hanonov đưa bóng về lưới nhà. Bàn thắng mở tỉ số đến với đội tuyển Jordan theo cách ít ai ngờ tới.

Tajikistan (áo trắng) để thua đối thủ.

Không còn gì để mất, đội tuyển Tajikistan tràn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương nhằm có được bàn gỡ. Nhưng rồi, thầy trò HLV Petar Segrt không thể tìm được đường vào khung thành đội tuyển Jordan.

Chung cuộc, đội tuyển Tajikistan thua 0-1 trước đội tuyển Jordan và nói lời chia tay Asian Cup 2023.

Kết quả: Tajikistan 0-1 Jordan

Ghi bàn:

Jordan: Vahdat Hanonov (66', phản lưới nhà)

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Tajikistan: Rustam Yatimov, Akhtam Nazarov, Zoir Dzhuraboev, Vahdat Hanonov, Manuchekhr Safarov, Parvizdzhon Umarbaev, Alisher Shukurov, Ekhson Pandzhshanbe, Shervoni Mabatshoev, Alisher Dzhalilov, Shahrom Samiev.

Đội tuyển Jordan: Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Salem Al Ajalin, Ehsan Haddad, Rajaei Ayed Fadel Rajaei Ayed, Noor Al Din Rawabda, Mahmoud Mardi, Mousa Suleiman, Ali Iyad Olwan, Yazan Al-Naimat.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn