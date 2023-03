Xác định các đội bóng tiếp theo giành vé vào Tứ kết Giải U17 Quốc gia 2023

Do đã sớm có được tấm vé đi tiếp ở bảng B nên trong cuộc chạm trán ở vòng đấu cuối với U17 Huế, U17 Sông Lam Nghệ An không tung ra đội hình mạnh nhất. Đội bóng xứ Nghệ không thi đấu quá áp đảo nhưng vẫn biết các giải quyết những tình huống tấn công một cách hiệu quả. Phút 38, Nguyễn Đình Cường nỗ lực dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Trong hiệp 2, U17 Huế thi đấu khá nỗ lực. Nhưng khi hàng công còn chưa phát huy hiệu quả thì hàng thủ của họ tiếp tục để lộ những khoảng trống. Phút 58, Phạm Quốc Khánh ghi bàn đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Các đội bóng giành quyền vào Tứ kết dần lộ diện

Cuộc đọ sức giữa U17 Khánh Hoà và U17 Đồng Tháp chứng kiến quyết tâm rất lớn của đại diện miền Trung khi chỉ cần giành chiến thắng sẽ nuôi hy vọng đi tiếp. Ngay ở phút 19, Phạm Minh Thành sớm có bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu. Trong thời gian còn lại, U17 Khánh Hoà là những người thi đấu tốt hơn và họ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Nguyễn Quốc Gia Huy ở phút 77. Với những kết quả này, 2 đội bóng chắc chắn giành vé đi tiếp ở bảng B là đội xếp nhất bảng U17 Sông Lam Nghệ An và đội xếp nhì bảng U17 Huế. U17 Khánh Hoà đứng thứ 3 với 4 điểm và hiệu số -5.

Ở trận đấu đầu tiên của lượt 3 bảng C, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chạm trán U17 TP HCM. Không nằm ngoài dự đoán. U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những người thi đấu ấn tượng hơn. Phút 27, Đặng Đức Quang dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho đại diện miền Trung.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Võ Hoàng tiếp tục duy trì thế trận ấn tượng. Lợi thế trên sân được U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cụ thể hoá bằng những bàn thắng liên tiếp. Ở phút 54 và 57, Đặng Đình Chiến Thắng lập cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước U17 TP HCM.

Trận đấu cuối cùng bảng C chứng kiến bất ngờ khi U17 Bình Phước vươn lên dẫn trước U17 Viettel ngay ở phút 18 bằng bàn thắng của Điểu Khuynh. Nhưng U17 Viettel chứng minh rằng vì sao họ vẫn là ứng viên cho chức vô địch của giải năm nay.

Đội bóng quân đội xuất sắc lội ngược dòng và đánh bại đối thủ của mình với tỉ số 2-1. Với kết quả này, U17 Bình Phước đánh mất ngôi nhì bảng vào tay U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 2 đội bóng đầu tiên của bảng C giành vé đi tiếp là U17 Viettel và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. U17 Bình Phước xếp thứ 3 với 4 điểm và hiệu số +1.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: toquoc.vn