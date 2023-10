Xác chết trên đồi vắng và hành trình truy tìm kẻ giết người dã man

Lần theo dấu vết chiếc xe, công an cũng tìm được người mua lại chiếc xe của anh Y với giá 4 triệu đồng. Người mua xe đã cung cấp cho công an một cái tên cùng hình ảnh chụp đối tượng đem xe tới bán. Từ hình ảnh này, Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng xác định nghi phạm là Lù Xuân Minh (23 tuổi, trú tại Hoàng Then, Phong Thổ, Lai Châu). Sau khi vụ án xảy ra, Minh không có mặt tại địa phương, không rõ nơi trú ngụ.(Ảnh minh họa, nguồn internet)