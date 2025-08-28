Mỹ: Xả súng ở Minneapolis, 3 người chết và 17 người bị thương

Hiện trường vụ xả súng tại Minneapolis ngày 27-8 - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết kẻ xả súng cũng nằm trong số những người thiệt mạng, cùng 2 trẻ em khác. Cảnh sát Minneapolis cho biết tay súng đã tự sát phía sau nhà thờ.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ xả súng xảy ra vào sáng 27-8 (giờ địa phương) khi các em học sinh đang tham dự thánh lễ buổi sáng, khiến 17 người bị thương, trong đó có 14 trẻ em.

Sở cảnh sát Richfield tại vùng ngoại ô thành phố phát hiện một nam giới mặc đồ đen, khoảng 20 tuổi và mang theo súng trường tại hiện trường. Cơ quan chức năng cho hay đang cố gắng xác định động cơ, tuy nhiên không tiết lộ tên của tay súng này.

“Tay súng đã nổ súng bằng súng trường qua các cửa sổ của nhà thờ nhằm vào các em nhỏ đang ngồi trên ghế dài trong buổi lễ”, Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara thông báo với truyền thông.

Ông O'Hara phẫn nộ cho rằng đây là hành động bạo lực cố ý nhằm vào trẻ em vô tội và những người đang tham gia cầu nguyện, đồng thời khẳng định “hoàn toàn không thể hiểu nổi” hành vi của tay súng.

Sau vụ việc, Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết cơ quan này đang liên lạc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để theo dõi tình hình.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã nhận thông tin về vụ xả súng, đồng thời thông báo các nhân viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã có mặt tại hiện trường.

“Hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người có liên quan”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận của cảnh sát địa phương, đã có 3 vụ xả súng khác tại thành phố này khiến tổng cộng 3 người chết kể từ chiều 26-8 (giờ địa phương). Tuy nhiên cảnh sát nhận định vụ xả súng mới nhất dường như không liên quan đến những vụ trước đó.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn