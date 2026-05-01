Xả súng trong tiệc ven hồ, nhiều người trúng đạn

Vụ xả súng xảy ra lúc 21h ngày 3/5 tại một bữa tiệc không được cấp phép ở khu cắm trại Scissortail ven hồ Arcadia, thành phố Edmond, bang Oklahoma, cảnh sát Edmond thông báo.

Bữa tiệc với tên gọi "Sunday Funday" (Chủ nhật Vui vẻ) được quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều thanh thiếu niên từ các đô thị lân cận tới khu cắm trại.

Shamia McKinney, thành viên ban tổ chức bữa tiệc, cho hay sự kiện chỉ dành cho người trên 18 tuổi, nhưng nhiều trẻ vị thành niên vẫn kéo đến tham gia. Một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa hai cô gái trước khi vụ nổ súng xảy ra, McKinney nói.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường xả súng ở khu cắm trại Scissortail, bang Oklahoma. Ảnh: AP

"Khi tình hình trở nên lộn xộn, những người không biết cách thoát thân an toàn hay xử lý những gì đang diễn ra. Thay vì tìm cách thoát ra ngoài, họ lại nhào lên phía trước", cô cho biết.

Một nhân chứng 18 tuổi ước tính có ít nhất 250 người tham dự bữa tiệc, cho biết mâu thuẫn bắt đầu khi một nhóm cô gái cãi nhau về bạn trai, gây hỗn loạn.

Cảnh sát tin rằng có ít nhất hai người đã nổ súng tại bữa tiệc. Ít nhất 23 người bị thương, trong đó nhiều người bị trúng đạn. 18 người phải nhập viện điều trị.

Cảnh sát đến nay chưa xác định được nghi phạm xả súng. Giới chức cũng chưa nêu nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng, cho biết hiện có rất ít thông tin.

"Đây rõ ràng là tình huống rất đáng sợ. Chúng tôi hiểu nỗi lo của công chúng và những người liên quan. Chúng tôi đang đi khắp khu vực đô thị để nói chuyện với các nạn nhân và nhân chứng", Emily Ward, phát ngôn viên cảnh sát Edmond, nói.

Theo Gun Violence Archive, tổ chức thống kê về bạo lực súng đạn tại Mỹ, một vụ nổ súng được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công. Sự việc ở Edmond ngày 3/5 là vụ xả súng thứ 131 ở nước này tính từ đầu năm.

