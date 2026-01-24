Xã biên giới “hồi sinh” sau lũ dữ

Trong tiết trời của những ngày đầu xuân, xã biên giới Nhôn Mai như khoác lên mình “tấm áo” mới.

Những cánh rừng đang xanh trở lại, cây cối đâm chồi nảy lộc, phủ kín các sườn núi, dấu tích của thiên tai đang dần phai mờ. Trên các bản làng của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, nhiều ngôi nhà mới đã và đang được hoàn thiện.

Còn nhớ, sau nhiều đợt mưa lũ trong năm 2025, toàn xã biên giới có 103 hộ dân bị cuốn trôi, hư hỏng nhà cửa buộc phải di dời, tìm nơi ở mới. Tuy nhiên, với đặc thù địa hình miền núi, quỹ đất thổ cư của Nhôn Mai rất hạn hẹp, việc quy hoạch các khu tái định cư tập trung gặp không ít khó khăn.

Các lực lượng trên địa bàn xã Nhôn Mai giúp các hộ dân dựng lại nhà cửa.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã chủ động bàn bạc, thống nhất chủ trương bố trí các hộ dân bị thiệt hại theo hình thức ở xen, ghép tại những khu dân cư có địa chất ổn định.

Đồng chí Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết: “Chúng tôi xác định phải linh hoạt trong cách làm, đặt sự an toàn và ổn định lâu dài của người dân lên hàng đầu. Xã đã vận động những hộ có quỹ đất ở rộng rãi, điều kiện cho phép, tự nguyện trao tặng hoặc nhượng lại một phần đất với giá hợp lý cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để xây dựng nhà ở. Nhờ sự đồng thuận, sẻ chia của bà con, nhiều gia đình đã sớm có nơi an cư mới”.

Chủ trương hợp lòng dân ấy đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Tại các bản Huồi Tố 1, Huồi Tố 2, nhiều ngôi nhà mới khang trang đang dần hoàn thiện, tạo nên diện mạo đổi thay rõ nét. Gia đình anh Lương Văn Long, bản Huồi Tố 2, là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ cuối tháng 7-2025.

Anh Long chia sẻ: “Mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ trên núi đổ xuống, ngôi nhà bị xiêu vẹo, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào nên phải tháo dỡ khẩn cấp. Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, gia đình tôi được bố trí đất tái định cư, đồng thời vay mượn thêm để dựng lại ngôi nhà kiên cố hơn. Cuộc sống ổn định, chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, không còn nơm nớp lo sạt lở mỗi khi mưa về”.

Chính quyền địa phương thường xuyên bám sát địa bàn thăm hỏi, động viên người dân.

Không riêng gia đình anh Long, nhiều hộ dân khác như gia đình bà Vi Thị Hóa, ông Lô Văn Tiến (bản Huồi Tố 2) cũng đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở mới, dọn về sinh sống trong niềm vui, phấn khởi.

Những mái nhà vững chãi mọc lên không chỉ giúp người dân an cư, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng các dân tộc nơi biên giới. Được biết, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Nhôn Mai còn nhận được sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Công an, đoàn viên thanh niên xã đã đóng góp hàng trăm ngày công, giúp vận chuyển vật liệu, dựng nhà, san nền, làm đường nội bản.

Nhiều ngôi nhà mới trên địa bàn xã Nhôn Mai đang dần hoàn thiện.

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Nhôn Mai từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Không dừng lại ở việc khắc phục hậu quả trước mắt, địa phương còn chú trọng lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Xuân mới đã về, từ trong gian khó, vùng đất biên giới đang mang trong mình sức sống, niềm tin mới. Những ngôi nhà kiên cố, những bản làng yên bình là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương đúng đắn, sự chung sức, đồng lòng của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn