Đoàn viên, thanh niên ở Nghệ An nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong tỉnh

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tích cực để hỗ trợ người dân các xã miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả do cơn lũ lịch sử để lại.