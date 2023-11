Vượt núi, băng rừng “cõng” nhà lên núi

Lực lượng công an gùi vật liệu làm nhà cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn

Mùa đông không lạnh

Tách biệt với thế giới bên ngoài, 50 hộ dân người Đan Lai ở Khe Nóng, xã Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) cả chục năm nay sống ẩn mình dưới tán rừng thâm u thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

Địa bàn cách trở, cuộc sống "4 không" (không điện, không đường, không trường, không trạm) và thiếu đất sản xuất, khí hậu khắc nghiệt khiến người dân nơi đây nghèo khó đến cùng cực. Rất nhiều các gia đình ở đây đang phải sống trong nhưng ngôi nhà tranh, vách nứa, trống hoác tứ bề.

Anh Lê Văn Thoại – Phó cụm Khe Nóng cho biết: Cụm có 50 hộ với 210 nhân khẩu, 100% là hộ nghèo. Hầu hết các gia đình ở Khe Nóng đều sống trong những mái tranh, vách nứa. Rất may, năm nay 18 hộ đặc biệt khó khăn đã được Bộ Công an tặng nhà tình nghĩa nên mùa đông này họ đã không còn phải co ro trong ngôi nhà rách nát.

Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình bà La Thi Hoa, chỉ vào túp lều tranh, anh Thoại cho biết, đó là "nhà" bà Hoa sống bao năm nay. Gọi là nhà cũng có phần khiên cưỡng bởi chỉ có mấy cái cọc dựng lên, phía trên lợp tranh, xung quanh che tạm mấy tấm phên nứa, gió thổi thông thốc tứ phía.

Bà La Thi Hoa vui mừng khi được Bộ Công an xây nhà mới. Bên cạnh là ngôi nhà cũ của bà Hoa

Bà Hoa chẳng biết năm nay mình bao nhiêu tuổi và chỉ ước chừng "ngoài 50". Chồng bà Hoa mất từ lâu. Bà sinh được 5 người con nhưng chỉ nuôi được 3. Con gái lớn hiện lấy chồng bên Trung Quốc, bà Hoa ở với 2 người con trai, trong đó có cậu con trai út câm điếc bẩm sinh.

Nhà bà Hoa nghèo đến mức tài sản duy nhất trong nhà chỉ là 2 chiếc nồi để nấu ăn, chiếc mâm nhôm móp méo và mấy bộ đồ cũ. Ở mỗi góc nhà, bà Hòa kê thành 2 chiếc giường, một cho mình, một cho các con.

Vì nhà chỉ được che đậy tạm bợ nên bà Hoa bảo, mỗi khi trời mưa to, trong nhà cũng ướt như ngoài trời. "Có hôm trời mưa tôi phải chui vào góc nhà, có khi chui cả xuống gầm giường để ngủ. Vào mùa đông rét quá không ngủ được thì nhóm lửa ngồi", bà Hòa chia sẻ.

Thế nhưng, câu chuyện về ngôi nhà rách nát giờ đã là quá vãng. Hôm chúng tôi đến thăm, đúng lúc bà Hoa và nhiều hộ dân trong bản đang hồ hởi điểm chỉ để nhận nhà mới – những căn nhà tình nghĩa được xây lên từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an.

"Có nằm mơ cả đời tôi cũng không thể tin được gia đình mình bây giờ lại có ngôi nhà khang trang thế này. Nhà kín đáo và ấm lắm. Mùa đông này tôi không phải đốt lửa để sưởi ấm hàng đêm nữa", bà Hoa vui mừng chia sẻ.

Các hộ dân người Đan Lai ở Khe Nóng điểm chỉ nhận nhà được trao tặng từ Bộ Công an

Cách nhà bà Hoa chỉ mấy bước chân, là gia đình chị Hồ Thị Phương. Nhà chị Phương cũng rất nghèo và suốt bao năm qua cả gia đình vẫn phải sống khốn khổ trong ngồi nhà gỗ cũ kỹ, mái thủng lỗ chỗ.

"Lần đầu tên trong đời tôi được sống ngôi nhà to đẹp thế này, giống như một giấc mơ thần kỳ vậy. Tôi đang nuôi con nhỏ, mùa đông đang đến, nếu không có ngôi nhà mới của Bộ Công an trao tặng, những ngày sắp tới sẽ rất vất vả vì nơi miền sơn cước này rất buốt giá", chị Hoa vui mừng cho biết.

An cư sẽ thoát nghèo

Ngoài huyện Tương Dương, tại huyện nghèo Kỳ Sơn, có 1.087 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được thụ hưởng chương trình hỗ trợ nhà ở của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Cụ thể, Bộ Công an hỗ trợ 587 căn nhà tại 11 xã biên giới, Công an tỉnh hỗ trợ 500 căn nhà tại 9 xã nội địa.

Là địa phương có số nhà hỗ trợ nhiều nhất tỉnh, cũng là địa phương có diện tích rộng, địa hình, giao thông khó khăn bậc nhất Nghệ An nên việc triển khai xây nhà cho các hộ nghèo tại địa phương này cũng khó khăn bộ phần.

Các chiến sĩ Công an phải gùi từng bao xi măng, từng gùi cát lên núi làm nhà cho người dân

Nằm ở độ cao 1.900m so với mực nước biển, có đỉnh Phuxailaileng cao 2.720m được mệnh danh "nóc nhà của Nghệ An", Na Ngoi là một trong những xã nghèo nhất của huyện nghèo Kỳ Sơn. Toàn xã có 19 bản thì có tới 17 bản người Mông, kinh tế chủ yếu dựa vào làm rẫy, trồng rừng, khai thác lâm sản phụ, đời sống hết sức khó khăn.

"Xã Na Ngoi được phân bổ 124 căn nhà của Bộ Công an. Trên cơ sở bình xét các tiêu chí một cách khách quan, có 103 hộ người Mông, 13 hộ người Khơ Mú và 8 hộ người Thái được hỗ trợ nhà lắp ghép. Với 124 căn nhà này, cùng 13 căn do các tổ chức chính trị, xã hội khác hỗ trợ, xã cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà tranh tre.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã "ghé vai" gánh vác phần san đất, đổ nền, sau ít tháng tất cả nhà đã mới đã hoàn thành. Bà con nhân dân hết sức phấn khởi, gọi đây là những căn nhà đoàn kết, nhà hạnh phúc. Những căn nhà khung thép này không chỉ giúp người dân an cư, ổn canh, mà còn góp phần hàn gắn hạnh phúc gia đình", Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Vừ Bá Lỳ phấn khởi.

Theo phân bổ, xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) cũng được Bộ Công an hỗ trợ 82 căn nhà, trải đều ở 7 bản. "Khó khăn nhất là bản Chà Lạt, nơi có 7 hộ dân được hỗ trợ làm nhà thì có tới 3 hộ nằm chênh vênh trên sườn dốc, việc vận chuyển xi măng, vật liệu hết sức khó khăn, trong khi đó nhân lực lại ít do phần lớn lao động trong bản đã đi làm ăn xa, không có ở nhà.

Công an xã Nhôn Mai (Tương Dương, Nghệ An) vận chuyển vật liệu xây dựng vượt sông đến 2 bản nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Việc vận chuyển xi măng, cát, sỏi lên là gian nan nhất. Dốc cao, dựng đứng, anh em phải thay nhau gùi từng bao xi măng, từng gùi cát, xách từng can nước, bấu vào đất, vào đá, vào cành cây bụi thấp mà nhích lên", Đại úy Lê Hồng Việt - Trưởng Công an Mường Típ chia sẻ về những vất vả khi xây nhà tình nghĩa ở Mường Típ.

Vượt qua tất cả, sau cùng những ngôi nhà mới cũng đã được bàn giao cho người dân. Ông Vi Văn Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho rằng, chương trình hỗ trợ nhà ở do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triển khai rất thiết thực, đi vào lòng dân, giải quyết những khó khăn về nhà ở của nhiều hộ dân.

"Đây là cơ hội cho hàng nghìn hộ nghèo với hàng nghìn nhân khẩu có điều kiện ổn định nơi ở. Những ngôi nhà này sẽ giúp các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp, phấn đấu thoát nghèo, từ đó là đòn bẩy để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung, an ninh biên giới nói riêng", Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn kỳ vọng.

Từ nguồn vận động Của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, đến nay đã có 2.820 ngôi nhà được xây dựng và bàn giao cho các hộ có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An. Trong đó 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương; Công an Nghệ An vận động hỗ trợ 1.000 căn nhà, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an vận động hỗ trợ 400 căn nhà để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn