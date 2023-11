Công an Nghệ An hoàn thành bổ nhiệm điều tra viên ở Công an cấp xã

Toàn cảnh buổi lễ

Xác định việc bố trí điều tra viên ở Công an cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Công an. Do đó, sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Công an, Công an Nghệ An đã ban hành kế hoạch, rà soát, bổ nhiệm chức danh điều tra viên đối các đồng chí là Trưởng, Phó trưởng Công an các xã.

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí 609 điều tra viên tại 460/460 Công an cấp xã trong toàn tỉnh, vượt 06 tháng so với tiến độ Bộ Công an giao (hoàn thành trước tháng 05/2024), là một trong những đơn vị hoàn thành việc bố trí điều tra viên ở Công an xã sớm nhất Bộ Công an.



Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm điều tra viên ở Công an cấp xã.

Công an Nghệ An là một trong những đơn vị hoàn thành việc bố trí điều tra viên ở Công an xã sớm nhất Bộ Công an

Tác giả: Phan Tuyết – Vương Linh

nguồn tin: congan.nghean.gov.vn