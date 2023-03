Vùng đất của những đứa trẻ hạnh phúc

Thế giới sinh động, giàu cảm xúc

Nó rất khác “tuổi thơ dữ dội” mà thế hệ 7x, 8x được sinh ra và lớn lên ở nông thôn từng trải qua. Đó là những buổi trưa hè lẩn trốn đi chơi, rủ nhau bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để sớm biết bơi, bắt bọ xít kéo xe, bắt ve bỏ ống hay ném những mảnh sành vỡ thia lia trên mặt sông, mặt ao, hồ... Đó là những buổi chiều đá bóng trên những thửa ruộng lấm lem bùn đất, hay những cuộc “truy lùng” của trò đánh trận giả, trốn tìm, bịt mắt bắt dê… là những mạo hiểm của trò đánh khăng, đánh quay, bắn nỏ… và càng không thể quên những trò cướp cờ, nhảy ngựa, ô ăn quan, bắn bi, ném lon, nhảy dây, chơi chắt chơi chuyền, rồng rắn lên mây, thả diều… Một tuổi thơ đầy ắp thiên nhiên đã hun đúc nên một thế giới quan sinh động, và giàu cảm xúc: “…nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió/ Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay/ Tiếng lích chích chim sâu trong lá/ Con chìa vôi vừa hót vừa bay...”

Miền cổ tích giữa đại đô thị xanh

Có lẽ chính bản thân con trẻ cũng không nhận ra thiên nhiên quan trọng với chúng đến mức nào, nhưng bản năng đã cho thấy rõ sự “thèm muốn” được trở về với thiên nhiên. Chúng tỏ ra hào hứng đặc biệt mỗi dịp cuối tuần được tự do tung tăng vui đùa ở công viên, hay vui chơi thỏa thích mỗi khi đi du lịch, dã ngoại… Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần trả lại thiên nhiên, trả lại thế giới quan đầy sinh động cho tâm hồn con trẻ.

Về Ecopark, để tâm hồn về với thiên nhiên

Không thể mong muốn tuổi thơ con trẻ sẽ giống mình. Bởi khi điều kiện kinh tế phát triển hơn, chúng cần được tiếp cận thiên nhiên theo một cách khác: Nguyên bản nhưng an toàn, trong lành và thuần khiết nhất. Như một giao lộ của “sự giác ngộ”, nhiều gia đình đã chuyển về Ecopark sinh sống. Khu đô thị “rừng trong phố, phố trong rừng” vốn đã nổi tiếng từ hơn 10 năm trước vẫn có sức hút bền bỉ nhờ biết gìn giữ và trân quý giá trị cốt lõi của mình: xanh thiên nhiên.

Ở đây, trẻ thơ như được giải phóng bàn chân, giải phóng con mắt, giải phóng tâm hồn khỏi những điều chật hẹp. Không còn sự bó buộc trong không gian hữu hạn, chúng được thỏa mình khám phá thiên nhiên, được tha hồ chạy nhảy với đôi chân trần tung tăng trên thảm cỏ xanh mềm mại, tha hồ vui chơi nô đùa đuổi bắt dọc con đường ven hồ rợp mát bóng cây. Từ các khu vườn, bãi cỏ xanh tới các khu vui chơi, nhà gỗ… đâu đâu cũng ngập tràn tiếng cười con trẻ.

Sống và cảm nhận chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi: Biết bao nhiêu tiền để mua được nụ cười trẻ thơ? Và qua năm tháng, những lát cắt tươi vui của cuộc sống, những nụ cười vô tư, những hạnh phúc đong đầy hôm nay sẽ theo con trẻ lớn lên và trở thành miền ký ức tươi đẹp của chúng sau này. Chúng sẽ tự hào kể về nơi chúng lớn lên với đầy ắp sắc màu cuộc sống và hơi thở thiên nhiên.

Đó sẽ là những phút vui chơi cùng các loài động vật như thiên nga, gà tây, chim công, ngỗng, thỏ… những con vật đáng yêu được ban quản lý thuần hóa, chăm sóc nên rất “dạn người”. Đó là những buổi ngoại khóa cùng bạn ngồi học vẽ bên hồ, hay cùng khám phá các loài hoa, loài cây trong các khu vườn dưới sự hướng dẫn của những người trợ giúp. Đó cũng là các lần tham gia các hoạt động cộng đồng, dịp tết Trung thu, 01/06… và hơn hết là những ký ức tràn ngập niềm vui bên gia đình. Mỗi buổi chiều, cả nhà thường hay tập trung ở công viên hồ thiên nga để đạp xe, thả diều, chạy nhảy, tản bộ và ngắm nhìn thiên nhiên xanh mát xung quanh… hoặc chèo thuyền kayak trên hồ, ngắm nhìn những chú thiên nga tự do bơi lội. Chưa bao giờ, một thiên nhiên nguyên bản, sang trọng lại gần các con đến thế.

Trong cuốn sách nổi tiếng Last Child in the Woods (Đứa trẻ cuối cùng trong rừng): tác giả Richard Louv đúc kết: Mỗi đứa trẻ là một nhà khoa học bẩm sinh và thiên nhiên chính là kho báu để trẻ trải nghiệm, khám phá cảnh quan, âm thanh, kết cấu của mọi sự vật bên ngoài. Trẻ sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Thiên nhiên không được lập trình sẵn như trên các thiết bị công nghệ mà luôn thay đổi, ẩn chứa trong nó những điều huyền bí không đoán trước. Chính vì thế, gần gũi với thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng cường và phát huy khả năng sáng tạo của trẻ.

Mẹ thiên nhiên như một điều kỳ diệu, cho chúng ta cuộc sống, sức khỏe và cũng song hành nuôi dưỡi tri thức và tâm hồn con trẻ, mở ra chân trời chi thức và sự sáng tạo, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển năng lực toàn diện về nhân cách của trẻ. Không gian xanh thân thiện và an lành sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn nhân văn và hướng thiện. Đây là những giá trị quý báu mà ai cũng muốn trao tặng cho con. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa khác mà Ecopark dành tặng những cư dân nhí của cộng đồng yêu thiên nhiên.

Để được giải phóng bàn chân, giải phóng con mắt, giải phóng tâm hồn khỏi những điều chật hẹp, Ecopark thương mời các em nhỏ cùng gia đình về Công viên Hồ Thiên Nga để tham dự cuộc hẹn với “bạn thiên nhiên”. Đến với sự kiện miễn phí này, các bạn nhỏ sẽ có những trải nghiệm thú vị, độc lạ chưa từng có: Cùng sáng tạo máy bay, vương miện, tên lửa… từ các vật liệu thiên nhiên như lá hoa, cành cây; tham gia hoà nhạc kể chuyện với violin và guitar cùng các hoạt động tương tác với sách thú vị, truy tìm kho báu thiên nhiên, triển lãm tranh và ảnh giữa thiên nhiên, ngắm mặt trăng, những vì sao và các hành tinh qua kính thiên văn… Thời gian: Từ 13h - 21h30, thứ Bảy, ngày 25/03/2023. Địa điểm: Công viên Hồ Thiên Nga - Giữa Đại công viên xanh Ecopark. * Sự kiện hoàn toàn MIỄN PHÍ vé vào với tất cả mọi người.

Nguồn tin: congluan.vn