“Chất keo” gắn kết, “chữa lành” cuộc sống tại Ecopark

Tiêu chí chọn chốn an cư giờ đây không còn bó hẹp bởi vị trí, tiện ích mà với những người có tư duy cấp tiến, nhóm tiêu chí đầu tiên họ chọn phải là giá trị cuộc sống được thụ hưởng mỗi ngày và tương lai con trẻ.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Hai câu thơ như lời đúc kết kinh điển nhất của nhà thơ Chế Lan Viên về tình cảm con người với vùng đất mà họ từng sinh sống. Khi mảnh đất hóa tâm hồn, nó không còn là một thực thể vô tri mà như người bạn tâm giao với điều chất chứa, kỉ niệm vui buồn.

Hạnh phúc từ cộng đồng trân quý thiên nhiên

Và trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, vòng xoáy khốc liệt của kim tiền hôm nay, nếu kiếm tìm được một chốn an cư mang lại sự bình yên, hứng khởi và đam mê là điều vô cùng quý giá. Thật may, vùng đất đó đang hiện hữu. Nó mang lại giá trị sống đặc biệt, càng sống càng đam mê, càng sống càng cảm thấy keo sơn gắn bó, khiến ta không thể vô tâm. Đó là Ecopark, vùng đất đã “hóa tâm hồn” trong lòng mỗi gia chủ, cư dân. Nơi mỗi ngày tình cảm giữa đất và người càng thêm bền chặt.

Cuộc sống xanh, hiền hòa ở khu đô thị Ecopark

Tình cảm đó được ươm mầm, nảy lộc đâm chồi từ điểm chung là giá trị nguyên bản của tình yêu thiên nhiên. Ecopark tạo ra một “thành phố xanh” thuần khiết với những giá trị đặc biệt dành riêng cho những người vừa muốn sống gần phố vừa người muốn sống an hòa với thiên nhiên. Họ tìm về không gian sống biết “chữa lành” thân – tâm – trí.

Trong không gian rộng hơn 500ha, Ecopark dành hơn 50% tổng diện tích cho không gian xanh, công viên, đường dạo bộ, sân golf, các hồ nước… Có khoảng hơn 1 triệu cây xanh ở đây, nếu tính ra mỗi cư dân được “chiều chuộng” bởi 120 cây xanh. Cảm giác “mở mắt thấy không gian xanh” là có thật. Cư dân của Ecopark được sống dưới những tán cây trong một khu rừng bên phố. Ở đó có những cây cổ thụ hàng chục người ôm, hay những con đường “chạy thẳng vào tim” bởi nó đẹp tới mộng mị. Những con đường lát đá tự nhiên không vỉa hè bê tông ẩn mình dưới những tán cây. Hai bên đường là thảm cỏ xanh mướt và những vạt hoa rừng rực rỡ bung nở theo mùa.

Cư dân và khách tham quan nghỉ dưỡng, thư giãn trong khu đô thị Ecopark

Ecopark cũng được biết đến với hệ thống công viên chủ đề đẹp bậc nhất miền Bắc. Công viên Mùa Xuân với triệu đoá hồng khoe sắc, những bãi cỏ xanh mướt, khu vực mặt hồ với hoa sen thơm mát. Công viên Mùa Hạ là tâm điểm của các hoạt động sự kiện tại thành phố xanh Ecopark, đồng thời là điểm check in, BBQ yêu thích của cư dân cũng như khách du lịch. Đặc biệt là công viên Hồ Thiên Nga, địa điểm nổi tiếng nhất trong hệ thống 5 công viên tại Ecopark. Đây không chỉ là địa điểm vui chơi lý tưởng cho mọi lứa tuổi với các trò chơi dưới nước như chèo thuyền kayak, đạp xe, tản bộ, thả diều hay nướng BBQ mà còn là địa điểm tuyệt vời để ngắm hoàng hôn cũng như bình minh.

Mỗi ngày sống tại khu đô thị Ecopark là một ngày tận hưởng

Chất lượng không khí cũng chính là quà tặng vô giá từ thiên nhiên Ecopark. Vào những ngày nắng nóng, tại cùng thời điểm, nhiệt độ tại đây luôn thấp hơn nội đô từ 2 – 3 độ C. Bầu không khí trong lành đáng mơ ước ấy còn được bảo chứng bởi chất lượng không khí. Theo PamAir, ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng không khí uy tín hàng đầu, lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí tại tại Ecopark chỉ dao động ở mức 7-13 Mg/l không khí. Thông số này thậm chí đã vượt tiêu chuẩn cho phép của EU (25 Mg/l không khí) và tương đương với chất lượng không khí tại New Zealand, một trong những nơi có chất lượng không khí sạch nhất thế giới.

Những câu chuyện cổ tích

Ở vùng đất trọng thiên nhiên như bầu bạn, coi vạn vật cỏ cây như khách tâm giao, chúng ta sẽ bắt gặp những câu chuyện tưởng chừng như bước ra từ… cổ tích. Chẳng hạn như: Chuyện công ty cây xanh huy động xe cẩu chạy 10 km chỉ để giải cứu chú chim mắc kẹt trên cành, hay chuyện cư dân cắt cử nhau bảo vệ ổ trứng vịt trời, tìm gà mẹ cho gà con, tìm thiên nga mất tích…

Màu xanh yên bình ở khu đô thị Ecopark

Khi dạo bước dọc những con đường trong khu đô thị, hay những góc hồ, công viên cư dân thật dễ dàng bắt gặp những chú sóc dạn người nhanh như cắt nhặt thức ăn rồi leo tót lên cành cây cao, rậm rạp. Hay cảnh những chú chim sâu nho nhỏ lách chách chuyền cành, tiếng gà gáy trưa, tiếng Thiên Nga đạp nước hay những cánh cò trắng rập rờn trong nắng chiều.

Màu xanh yên bình ở khu đô thị Ecopark

Sống nương tựa vào thiên nhiên là cuộc sống bền vững, sống trân quý thiên nhiên sẽ nhận được tình yêu từ mẹ thiên nhiên bao bọc, “chữa lành”. Chất sống của Ecopark là vậy, an nhiên trong sự hài hòa, bền vững.

Tặng con trẻ cuộc sống mạnh khoẻ, hạnh phúc

Sống nhẹ nhàng giữa thiên nhiên còn là liều “thần dược” giúp cho thế hệ tương lai phát triển toàn diện. Khoa học đã chứng minh: Mỗi đứa trẻ là một “nhà khoa học bẩm sinh” và thiên nhiên chính là kho báu để trẻ trải nghiệm, khám phá cảnh quan, âm thanh, kết cấu của mọi sự vật bên ngoài. Trẻ sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Trẻ em ở Ecopark được vui chơi giữa thiên nhiên

Trong quyển sách Last Child in the Woods (Đứa trẻ cuối cùng trong rừng), tác giả Richard Louv lo lắng về chứng “rối loạn thiếu hụt thiên nhiên”. Ngoài các vitamin thiết yếu quen thuộc, trẻ con thành thị đang thiếu vitamin N, tức nature (thiên nhiên). Louv cho rằng thiếu gắn kết với thiên nhiên khi còn nhỏ liên quan trực tiếp đến nhiều vấn đề về sức khỏe và hành vi khi trẻ lớn lên. Trái lại, trải nghiệm với tự nhiên khi còn thơ ấu cũng giúp quyết định trí tưởng tượng sau này của trẻ.

Mỗi ngày của những đứa trẻ đều được thiên nhiên yêu thương

Cũng giống như tuổi thơ trước kia của chính chúng ta, được hòa mình vào thiên nhiên chính là có được “kho học liệu quý giá” nhất. Mỗi đứa trẻ đều được thỏa thích khám phá thế giới xung quanh, qua đó khám phá chính bản thân mình. Những nụ cười, kỷ niệm hạnh phúc cũng từ đó mà ra, trở thành nền tảng gắn bó với cả hành trình lớn khôn, trưởng thành của mỗi người.

Hẳn trong tâm trí của rất nhiều người vẫn còn nhớ như in những của nhà thơ Vũ Quần Phương: “Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió/Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay/Tiếng lích chích chim sâu trong lá/Con chìa vôi vừa hót vừa bay…” Ecopark là nơi lý tưởng nhất để con trẻ trải nghiệm thiên nhiên, khám phá và hình dung về thế giới như trải nghiệm của chúng ta trước đây? Trên thực tế, rất nhiều gia đình trẻ, ban đầu chỉ là cho con đi dã ngoại tại Ecopark, rồi vì thấy con say mê chơi đùa, hít thở không khí trong lành và hoà mình vào thiên nhiên, mà không ngần ngại chuyển về đây an cư, cho con một miền sống an nhiên, cổ tích.

Hơn 10 năm miệt mài kiến tạo giá trị sống an hòa, sang trọng với thiên nhiên. Ecopark đã có được cảm tình của lớp lớp cư dân mới. Họ cảm mến Ecopark mà đến và yêu thiên nhiên mà ở lại định cư.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nghenghiepcuocsong.vn