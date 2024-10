Vừa tới văn phòng, 2 người phụ nữ hoảng sợ khi thấy cảnh trước mắt

Your browser does not support the video tag.

Hàng trăm con tôm hùm đất đã thoát ra khỏi túi nilon và chiếm hết sàn văn phòng sau khi một nhân viên quên lấy đơn hàng của mình.

Đoạn clip được quay tại Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho thấy một người giao hàng đã để lại những túi tôm hùm đất sống ở một góc sàn bên ngoài thang máy.

Hàng trăm con tôm hùm bò khắp sàn.

Sau khi anh ta rời đi, 10kg tôm sống đã bò ra khỏi túi nilon và tràn ra khắp sàn văn phòng.

Trong một đoạn clip khác, hai người phụ nữ đến văn phòng và vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Họ phải nhảy qua những con tôm hùm đất trên sàn để ra khỏi thang máy.

Theo các báo cáo, một nhân viên tên là Xiao Gu đã đặt hàng giao 10kg tôm hùm đất sống đến văn phòng. Tuy nhiên, cô đã quên lấy đơn hàng của mình và không mang chúng về nhà.

Xiao Gu được cho là đã nhặt toàn bộ số tôm và mang về nhà chế biến.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn