"Vua phá lưới" V-League quyết thắng đội bóng của Trung Quốc

Ở lượt trận ra quân bảng E, CLB Công an Hà Nội đánh mất chiến thắng vì hai sai lầm của thủ thành Nguyễn Filip. Hòa 2-2 trước chủ nhà Beijing Guoan (Trung Quốc) cũng là thành tích đáng khen ngợi đối với thầy trò ông Polking.

HLV Polking trong buổi họp báo hôm 1-10

Được chơi trên sân nhà khi tiếp đón CLB Tai Po (Hồng Kông - Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 lúc 19 giờ 15 ngày 2-10 (K+), Quang Hải và đồng đội hướng mục tiêu giành 3 điểm để soán ngôi đầu bảng.

Tai Po FC hiện đứng đầu bảng đấu sau trận ra quân giành chiến thắng 2-1 trước Macarthur FC (Úc). Đội bóng đến từ Hồng Kông - Trung Quốc là tập thể mạnh, tổ chức tốt, hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho các đối thủ còn lại trong bảng đấu.

Công an Hà Nội FC đang có hàng công mạnh nhất V-League

Phát biểu trong cuộc họp trước trận đấu, HLV Polking thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm tại Hàng Đẫy. Ông nói: "Trận hòa trong ngày ra quân giải đấu khiến chúng tôi không hài lòng. Tiếp đón Tai Po FC, CLB Công an Hà Nội đặt mục tiêu rõ ràng là phải chiến thắng, giành trọn 3 điểm để có thể tiến xa tại sân chơi kỳ này".

Chiến lược gia gốc Brazil đánh giá đối thủ: "Tôi có quen biết một số đồng nghiệp làm việc tại Hồng Kông - Trung Quốc và bản thân cũng có sự nghiên cứu, hiểu biết nhất định về bóng đá nước này. Tai Po sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, với vị thế thống trị giải quốc nội, chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi".

Tiền đạo Alan (thứ 2 từ phải)

Trước câu hỏi về lực lượng cũng như phong độ vài trụ cột, HLV Polking cho biết hiện không riêng Việt Anh, Văn Thanh mà Adou Minh cũng đang chấn thương. Thiếu vắng những trụ cột sẽ là một thách thức lớn, song ông tin tưởng Công an Hà Nội FC với chiều sâu đội hình sẽ khắc phục được điều này và thực tế các cầu thủ dự bị cũng đã sẵn sàng để xuất phát chính.

HLV Polking chia sẻ thêm: "Như tôi đã từng khẳng định, Nguyễn Filip là thủ môn đẳng cấp cao. Trong mắt tôi, cậu ấy luôn là thủ môn số 1. Đúng là gần đây phong độ anh ấy có thời điểm chưa được tốt nhưng hai trận vừa qua, Filip đã giữ sạch lưới. Điều này cho thấy anh ấy đang dần trở lại. Với tín hiệu đó, tôi tin Nguyễn Filip sẽ sớm trở lại đội tuyển quốc gia".

Trong khi đó, tiền đạo Alan - đương kim "Vua phá lưới" V-League - bày tỏ: "Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để có thể tiến xa nhất tại cúp châu Á". Ở trận ra quân, AFC Champions League Two, Alan dính chấn thương trước đó và vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị.

