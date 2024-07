Vừa bị tuyên án 9 tháng tù treo, mẹ kế bị nghi tiếp tục bạo hành con chồng

Cháu M.T. nghi bị bạo hành bởi mẹ kế N. - Ảnh gia đình cung cấp

Ngày 6-7, UBND xã Lợi An có báo cáo nhanh về việc xác minh nội dung tố giác có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

UBND xã xác nhận có thông tin trình báo vụ bạo hành trẻ em và nạn nhân là cháu M.T. (10 tuổi, ngụ ấp Cái Bát).

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lợi An chỉ đạo Công an xã đến nhà cháu M.T. để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, khi công an đến thì ông C. (cha cháu M.T.) không có ở nhà, nên công an xã ghi nhận thông tin từ ông C. qua điện thoại.

"Cháu T. bị trượt chân ngã vào đống đá phía sau nhà, dẫn đến sây sát vùng đầu và cánh tay trái bị bầm. Tự ngã chứ không phải như trình báo do mẹ kế (tên N.) bạo hành", cha cháu M.T. nói với công an.

Làm việc trực tiếp với công an, bà N. cho biết khoảng 12h trưa 5-7, sau khi đi khám bệnh về, bà thấy T. chạy vòng phía sau nhà, bị trượt té vào đống đá. Bà đã đưa cháu vào nhà rửa vết thương và thoa thuốc.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, anh V.T. (19 tuổi, anh ruột T.) khẳng định những vết thương trên người em trai mình là do mẹ kế bạo hành.

"Khoảng 20h30 tối 5-7, tôi đi công việc về, thấy T. nằm co ro, bể trán, tay chân bầm tím. Khi tôi hỏi T. nói do làm hư máy lạnh nên bị mẹ kế đánh. Nghe vậy, tôi hỏi bà N. thì bà thừa nhận đánh T. bằng cây sạn (dụng cụ nấu bếp). Sau đó, tôi đưa em mình đến trạm y tế sơ cứu vết thương, đồng thời điện báo chính quyền địa phương", anh V.T. kể lại.

Một lãnh đạo xã Lợi An cho biết báo cáo chỉ là bước đầu sơ bộ làm việc.

"Nhận thấy vụ việc phức tạp nên chúng tôi đã chuyển cho Công an huyện làm việc với các bên có liên quan", lãnh đạo xã thông tin.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 22-2-2023, các thầy cô Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện học sinh M.T. có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Xác minh cho thấy trước đó cháu T. có lấy trộm 20.000 đồng của cha bà N.. Bà N. biết được nên dùng roi bằng nhánh tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của cháu.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà N. để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm, tuyên phạt N. 6 tháng tù giam. Bị cáo kháng cáo và được Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên phạt 9 tháng tù treo.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ