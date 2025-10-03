Vụ xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân đã tử vong, 1 người vẫn mất tích

Theo xác nhận từ Công an xã Nậm Xé, vào trưa ngày 2/10, chiếc xe bán tải Nissan Navara, biển kiểm soát 24A-348.02 chở 3 người mất tích đã được tìm thấy, nằm sâu dưới lớp đất đá tại khu vực Quốc lộ 279, thôn Pom Khén, xã Minh Lương.

Công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn do khối lượng sạt lở lớn và thời tiết thất thường, đòi hỏi phải vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng vừa tiến hành giải phóng đất đá.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm (Ảnh: Công an Nậm Xé)

Khoảng 0 giờ sáng ngày 3/10, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Do không thể dùng máy móc, công tác cứu hộ phải dùng tay bới đất để tiếp cận bên trong.

Đáng chú ý, khi tiếp cận bên trong xe, lực lượng chức năng chỉ phát hiện thi thể của 2 nạn nhân là anh H.V.Đ (Quản đốc) và anh H.Đ.G.

Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. (Ảnh: Công an Nậm Xé)

Đến 2 giờ sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được đưa ra ngoài, làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện trời mưa rất to, nguy cơ sạt lở tại hiện trường rất cao. Công tác tìm kiếm nạn nhân thứ ba (anh P.V.T) phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Trước đó, như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, vụ việc thương tâm này xảy ra sau khi hoàn lưu bão số 10 gây lũ lịch sử. Ba nạn nhân đã mất liên lạc từ sáng sớm ngày 29/9 khi di chuyển qua đỉnh dốc Thủy điện Minh Lương Thượng 1, nơi hàng chục nghìn mét khối đất đá đã đổ ập xuống.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV