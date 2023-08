Vụ trưởng Vụ 1 Văn phòng Chính phủ vừa bị bắt sai phạm thế nào?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ 1 Văn phòng Chính phủ để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bà Trần Bích Ngọc bị khởi tố, bắt giam liên quan vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương.

Bà Trần Bích Ngọc và ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Tài liệu điều tra vụ án xác định. Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với Dự án Khu đô thị Thương mại Nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.

Liên quan vụ án trên, trước đó, tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, về tội "nhận hối lộ".

Ông Ánh được xác định có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư khi tiến hành thanh tra dự án này.

Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận 929/KL-TTCP về việc công bố kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận có kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 3 dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, trong đó có dự án của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Tuy nhiên, ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ lại có Thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký.

Trong kết luận sửa đổi bổ sung này, Thanh tra Chính phủ lại đề nghị: “UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt…”.



Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra, trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Sai phạm của ông Ánh xuất phát từ việc trình chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại dự án.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư có quy mô hơn 3.595ha, trong đó diện tích thuê rừng trên 1.050ha với tổng vốn đầu tư lên đến 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, tới nay, dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm ha.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống