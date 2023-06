Bộ Nội vụ giảm 3 chức danh Vụ trưởng, 9 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Báo cáo số 2976/BC-BNV kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Theo Báo cáo, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ 6 tháng đầu năm 2023 được thể hiện trên các mặt công tác: chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, bám sát các nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Tham mưu thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo (gồm đại diện của 4 Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ) tại 10 địa phương (Bắc Giang; Bắc Ninh; Vĩnh Phúc; Hà Nam; Hưng Yên; Thành phố Hồ Chí Minh; Cần Thơ; Long An; An Giang và Bình Dương) từ ngày 7/3/2023 đến ngày 17/3/2023 về tình hình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy theo Luật Cư trú năm 2020, việc triển hai Đề án 06 khai thác dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính và đã tổng hợp chung tình hình triển khai các nội dung trên tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị chuyên đề (Phiên họp thứ tư) “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022”.

Ban hành Kế hoạch về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 theo hướng đổi mới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh hình thức học trực tuyến, tổ chức triển khai các lớp học trực tuyến cho công chức thực hiện cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương.

Về cải cách thể chế, Bộ Nội vụ tập trung thực hiện có hiệu quả bảo đảm tiến độ chất lượng các văn bản do Bộ chủ trì xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; đồng thời chú trọng tới công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính, để triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính đồng bộ thống nhất, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ năm 2023. Bộ đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo đó xác định 8 nhóm thủ tục hành chính tập trung rà soát thuộc các lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo; Thi đua - Khen thưởng; Văn thư - Lưu trữ; Công chức - Viên chức; Tổ chức - Biên chế; Công tác thanh niên; Tổ chức quỹ, hội và Chính quyền địa phương.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính được Bộ nội vụ tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công của Chính phủ; đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp và thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục đẩy mạnh triển khai sắp xếp, tổ chức lại và thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáng chú ý, trên cơ sở Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ đã tập trung rà soát sửa đổi bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, đến nay, 20/20 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã có văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Kết quả về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 đơn vị thuộc Bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục thuộc Bộ; trong đó giảm 2 Vụ thuộc Bộ (do sáp nhập tổ chức hành chính), giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (do sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập) và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Ban Tôn giáo Chính phủ) thành 2 cơ quan tương đương Cục thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc 2 Ban, tổ chức lại các Vụ và tương đương thuộc Ban thành các Phòng và tương đương thuộc Ban; đồng thời, tiến hành sắp xếp, giảm số lượng đầu mối các đơn vị thuộc Ban, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm 24 đơn vị đầu mối; trong đó giảm 3 đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, giảm 1 đơn vị thuộc Văn phòng Bộ tăng thêm 1 đơn vị thuộc Thanh tra Bộ do yêu cầu nhiệm vụ của công tác thanh tra, giảm 1 đơn vị thuộc Trung tâm Thông tin, giảm 1 đơn vị thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước, giảm 23 đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; tuy nhiên, do sáp nhập Trường vào Học viện Hành chính Quốc gia nên Học viện tăng thêm 4 đơn vị so với trước đây.

"Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 chức danh Vụ trưởng và tương đương; giảm 9 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ.

Đối với việc tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục thành 2 cơ quan tương đương Cục thuộc Bộ đã giảm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; giảm 22 chức danh Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục; giảm 66 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục", báo cáo của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Việc sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ giảm 24 chức danh Trưởng phòng và tương đương; giảm 48 chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

Bộ Nội vụ cũng sắp xếp điều chỉnh cơ cấu lại 33 biên chế công chức và 473 biên chế sự nghiệp (từ các đơn vị sáp nhập sang các đơn vị sau sáp nhập và các đơn vị khác thuộc Bộ có khối lượng công việc lớn), bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, trình độ năng lực của công chức, viên chức, góp phần tiếp tục chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ đã thường xuyên bám sát đôn đốc các đơn vị trong việc giải ngân kinh phí, cập nhật kịp thời số kinh phí đã thực hiện và không thực hiện để kịp thời bổ sung cho các nhiệm vụ đột xuất khác;...

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; nghiên cứu công nghệ Google Form phục vụ xây dựng phần mềm chấm điểm Chỉ số chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển hai cập nhật kết nối chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức định công bố kết quả cập nhật đồng bộ dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;...

