Chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói yêu, đăng ảnh ôm Á hậu ngoại hình nóng bỏng

Mới đây, thiếu gia Đức Phạm (tên thật là Phạm Nghiêm Đức, chồng cũ Diệp Lâm Anh) đăng tải khoảnh khắc ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cực tình tứ. Kèm theo đó, nam doanh nhân viết chú thích: "Yêu em".

Thiếu gia Đức Phạm công khai nói yêu Á hậu Vũ Thúy Quỳnh.

Ngay lập tức, bài viết của Đức Phạm nhận về vô số tương tác, được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Phần lớn người xem đều bày tỏ sự bất ngờ.

Một số bình luận tiêu biểu: "Công khai luôn rồi chắc chuẩn bị cưới luôn rồi đó", "Quá ok luôn, em chúc mừng anh", "Đàn ông yêu là phải công khai như vậy",...

Thiếu gia Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh liên tục rộ tin đồn hẹn hò.

Từ cuối tháng 9/2025, mạng xã hội rộ tin đồn chồng cũ Diệp Lâm Anh và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đang hẹn hò. Cả 2 bị bắt gặp thường xuyên cùng nhau chơi pickleball.

Tháng 10/2025 vừa qua, Đức Phạm và "bạn gái tin đồn" trở thành tâm điểm chú ý khi cùng nhau dự đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025. Cả 2 liên tục có những tương tác tình tứ, bị "soi" đeo đồng hồ đôi. Thậm chí, đến cuối chương trình, Vũ Thúy Quỳnh bị "tóm gọn" cảnh về chung xe với thiếu gia Sài thành.

Cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nơi đông người.

Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh cùng tham dự chung kết "Vietnam's Next Top Model 2025".

Trước nhiều đồn đoán, vào đầu tháng 11/2025 vừa qua, Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Cô khẳng định bản thân không làm gì trái pháp luật và đạo đức.

Nàng hậu chia sẻ: "Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay".

Ngoài ra, người đẹp cũng chia sẻ thêm rằng với cô, hạnh phúc khá đơn giản. Nàng hậu không quan trọng chuyện vật chất, tiền bạc vì tự thân cô có thể tạo ra tài chính, không dựa dẫm vào ai.

Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn lên tiếng về tin đồn tình cảm.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023, từng đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Ở tuổi 27, Vũ Thúy Quỳnh khiến dân tình xuýt xoa khi sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng nóng bỏng.

Vũ Thúy Quỳnh có ngoại hình nóng bỏng.

Nàng hậu tự tin khoe vẻ ngoài quyến rũ.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của thiếu gia Đức Phạm nhận được nhiều sự quan tâm. Trước Vũ Thúy Quỳnh, anh từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Việt.

Đức Phạm từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Diệp Lâm Anh. Cả 2 kết hôn vào năm 2018, có với nhau 2 con “đủ nếp đủ tẻ”, lần lượt là Boorin (sinh năm 2018) và B.Boy (sinh năm 2019).

Đến năm 2021, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm xác nhận đã ly hôn khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sau đó, cặp đôi xảy ra tranh chấp giành quyền nuôi con. Đến tháng 9/2023, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo phán quyết của tòa án, con gái Boorin do mẹ nuôi dưỡng, con trai B.Boy do bố chăm sóc.

Đức Phạm và Diệp Lâm Anh trải qua cuộc ly hôn đầy ồn ào.

Hiện tại, Diệp Lâm Anh có cuộc sống ổn định. Cô duy trì hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh, livestream bán hàng để kiếm tiền nuôi nấng các con.

Riêng về chuyện tình cảm, vào đầu năm 2025, Diệp Lâm Anh xác nhận có bạn trai mới. Cô không công khai danh tính hay diện mạo bạn trai, chỉ tiết lộ đang yêu.

Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Bạn ấy rất tử tế. Sau bao giông bão, tôi thèm cảm giác được bình yên. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, chưa có gì chắc chắn. Tuy nhiên, mối quan hệ mới khiến tôi hạnh phúc, viên mãn. Tôi sẽ không bao giờ công khai chuyện tình cảm vì rất sợ những gì không chắc chắn. Hiện, mọi thứ vui vẻ là tôi thấy may mắn lắm rồi".

Đầu năm 2025, Diệp Lâm Anh xác nhận có bạn trai.

Trên mạng xã hội, dân tình đồn đoán người yêu của Diệp Lâm Anh là người mẫu sinh năm 2000 Phạm Kiên. Tuy nhiên đến nay, cả 2 đều giữ im lặng trước nghi vấn hẹn hò.

Diệp Lâm Anh bị "soi" mối quan hệ với người mẫu sinh năm 2000 sau khi công khai đang có người yêu.

