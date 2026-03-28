Hai 'cát tặc' làm thiếu tá công an hy sinh bị bắt

Ngày 28/3, Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Tuấn (45 tuổi, xã Suối Hiệp) bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó, rạng sáng 21/3, thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, 33 tuổi, cùng đồng đội Công an xã Diên Lâm đi trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3. Phát hiện Tuấn và Thắng đang ở bè hút cát trộm, tổ công tác lập tức tiếp cận, yêu cầu kiểm tra.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn và Thắng không chấp hành, có hành vi chống đối. Sau đó cả hai không cho thiếu tá Hải tiếp cận bè, khiến anh bị đuối nước, mất tích.

Công an xã Diên Lâm phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) cùng các đơn vị tổ chức tìm kiếm. Đến 7h37 cùng ngày, thi thể Thiếu tá Hải được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100 m.

Bị can Trần Anh Tuấn. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Anh Hải từng là trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh cũ. Khi thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, anh về Công an xã Diên Lâm công tác, được đánh giá cao về bản lĩnh, tích cực trong các hoạt động của đơn vị, địa phương.

Anh cũng là trụ cột chính của gia đình, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, cha mẹ anh đều già yếu, bệnh nặng; người vợ chưa có công việc ổn định. Vợ chồng anh có con gái đầu lòng chỉ vài tháng tuổi.

Tác giả: Bùi Toàn

Nguồn tin: vnexpress.net