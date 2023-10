Vụ tai nạn làm chết 3 người ở xưởng đá tại Nghệ An: Ngành chức năng nói gì?

Ông Đặng Thọ Thiệu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa thông tin như vậy khi trên địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người tử vong…

Cụ thể, theo nguồn tin PV nhận được, trong quá trình vận chuyển đá từ xe container vào nhà xưởng, kiện đá gồm nhiều phiến đá trắng nặng khoảng hơn 7 tấn vỡ ra, đè ép 2 công nhân và 1 lái xe vào thành thùng xe, gây tử vong thương tâm..

Vụ tai nạn lao động thương tâm

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đá đè chết 3 người tại một nhà xưởng chế biến đá trên địa bàn, ngày 3/10, qua trao đổi với báo chí, ông Đặng Thọ Thiệu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa đã xác nhận có vụ việc trên và cho biết: Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 10h30’ ngày 2/10, tại xưởng đá ốp lát Phượng Tín do anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1992, trú ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) làm chủ, một nhóm gồm 3 người đang vận chuyển đá từ trên thùng xe tải để đưa vào xưởng xay thì bất ngờ xảy ra sự cố, bị đá đè lên người khiến 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa xuống bệnh viện cũng không qua khỏi.

Danh tính của 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên, gồm: Anh H.V.K. (SN 1978, trú tại tỉnh Thanh Hoá) là tài xế lái xe container; anh H.V.T. (SN 1987) và N.V.S. (SN 1994, cùng trú tại huyện Nghi Lộc) là công nhân của xưởng đá.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Cụ thể, chiếc xe container nói trên chở nhiều kiện đá trắng, loại đá đã được cắt xẻ thành từng tấm dày khoảng 2,5cm và được đóng thành từng kiện. Phía trên thùng xe có một ròng rọc tời tự chế, để chuyển các kiện đá ra khỏi xe, sau đó xe nâng vận chuyển vào nhà xưởng.

Tại thời điểm trên, 1 lái xe và 2 công nhân của nhà xương đang nâng đá lên và tời ra ngoài để chuyển xuống nhà xưởng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển không may xảy ra sự cố, kiện đá gồm nhiều phiến đá trắng nặng khoảng hơn 7 tấn rơi xuống thùng xe, vỡ ra và đè lên người cả 3 nạn nhân. Hậu quả, đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người đưa xuống bệnh viện cũng không qua khỏi.

“Lúc tôi nghe tin chạy lên hiện trường thì cả ba nạn nhân đang bị đá chèn kẹt vào thành thùng xe. Người dân phải đập từng tấm đá để đưa các nạn nhân ra ngoài” ông Thiệu cho biết.

Cũng theo ông Thiệu thông tin, người dân nghi ngờ một cái cốt ở máy tời bị bung ra là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên. Ước tính kiện đá đè lên các nạn nhân nặng khoảng hơn 7 tấn, khiến xe container bị nghiêng sang 1 bên.

Nhà xưởng mới hoạt động khoảng 2 tuần

Khi được hỏi về xưởng đá, ông Đặng Thọ Thiệu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa cho biết: “Xưởng đá này nằm ở xóm Thượng Thọ do anh Hoàng Xuân Phượng (SN 1992, trú ở xóm Hậu Hòa, xã Nghi Hoa) làm chủ. Thời gian trước, đây chỉ là một xưởng đá nhỏ, làm việc bên đường, chuyên làm đá xanh ốp lăng mộ. Cách đây khoảng 2 tuần, chủ mới dựng hệ thống nhà xưởng bằng tuýp sắt và mái tôn và nhập hệ thống đá trắng về. Ngoài người chủ ra chỉ có 2, 3 công nhân làm việc”.

“Nhà xưởng chưa có giấy phép hay hồ sơ thủ tục gì. Do mới xây dựng được khoảng 2 tuần nay nên chính quyền xã và lực lượng chức năng cũng chưa kịp kiểm tra”, ông Thiệu nói thêm.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên, ông Hoàng Văn Trung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Xưởng đá này là hộ kinh doanh cá thể, mới hoạt động được khoảng 15 ngày. Công việc chính là nhập đá từ tỉnh Thanh Hoá và các địa phương khác về để ốp các công trình, lăng mộ. Còn các công nhân làm việc tại đây là lao động tự do, thời vụ (có việc thì làm không có việc thì nghỉ), nên không có hợp đồng lao động hay bảo hiểm.

Thông tin từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc cho biết thêm: “Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện cùng đại diện Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện đã đến nhà của 2 công nhân bị tử vong trên địa bàn để động viên, thăm hỏi.

Vụ 3 người tử vong tại xưởng đá đã gióng lên hồi chuông báo động về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

“Phòng cũng sẽ làm việc với chủ xưởng đá để nắm thêm vấn đề ký kết, hợp đồng lao động và bảo hiểm đối với người lao động”, một cán bộ Phòng Lao động Thương binh và xã hội Nghi Lộc cho biết thêm.

Qua vụ tai nạn lao động đau lòng nói trên cũng đã gióng lên hồi chuông báo động về an toàn lao động tại các nhà xưởng chế biến đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là các hộ kinh doanh cá thể thuê lao động làm thời vụ,...

Thời gian tới, cũng mong rằng các cấp chính quyền tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là quy định về bảo hộ, an toàn lao động tới người dân và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể,… đóng trên địa bàn.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, những tai nạn lao động cần đề phòng cũng như trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật bảo hộ lao động. Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường lao động an toàn, hiệu quả và hạn chế tối đa những vụ việc đau lòng, thương tâm như trên.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn