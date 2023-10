Nghệ An: Tai nạn lao động ở xưởng đá, 3 người tử vong

Ngày 2/10, trao đổi với PV, ông Đặng Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, công nhân bị đá đè khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viên cấp cứu.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 2/10, khi các công nhân nhà xưởng đá ốp lát Phượng Tín của anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1992, trú tại xóm Hậu Hoà, Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) đang vận chuyển đá từ trên thùng xe tải để đưa vào xưởng xay thì bất ngờ bị đá lăn xuống đè lên người.

Xưởng chế biến đá. Ảnh minh hoạ

Đến 20h30 cùng ngày, theo nguồn tin của PV, nạn nhân bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuy nhiên không qua khỏi.

Danh tính nạn nhân gồm: H.V.T. (SN 1987, trú tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc); N.V.S. (SN 1992, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc); H.V.T. (SN 1978, trú tại tỉnh Thanh Hoá).

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn