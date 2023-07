Vụ tai nạn 4 hành khách tử vong trên cao tốc: Truy tố tài xế không cứu người

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo cáo trạng, khoảng 0h45 ngày 2/2, ông Khởi điều khiển xe container chở hàng từ Vĩnh Long đi TP HCM giao. Xe chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, khi đến địa phận xã Tân Hội Đông (huyện Châu Thành) thì bị sự cố.

Ông Khởi cho xe chạy chậm, rồi dừng lại ở làn đường sát dải phân cách để kiểm tra, có mở đèn cảnh báo nguy hiểm. Lúc này, xe khách 16 chỗ do ông Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển chở 11 người đi đám tiệc lưu thông phía sau cùng chiều tông vào đuôi xe container.

Ông Khởi kiểm tra thấy phần đầu xe khách biến dạng nặng, nhiều người bị thương nặng kêu cứu. Ông Khởi không cứu giúp các nạn nhân mà lái xe container rời khỏi hiện trường.

Ông Khởi bị cáo buộc “không hỗ trợ, cứu giúp người bị tai nạn trên xe khách, không điện thoại thông báo cho cơ quan chức năng biết sự việc”. Sau đó, anh Trần Văn Phi (người đi trên xe khách) chui ra khỏi xe, đưa những người bị nạn khác ra ngoài. Một ô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc phát hiện vụ việc nên dừng lại hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong; 1 nạn nhân bị thương nặng.

Quá trình điều tra, công an đã bắt tạm giam bị can Khởi, xác định nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế Hoàng lái xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container do tài xế Khởi cầm lái.

Hành vi của tài xế Hoàng đã cấu thành tội “Quy phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tuy nhiên, tài xế Hoàng đã chết nên CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án.

Cáo trạng cáo buộc bị can Khởi biết trong xe khách có nhiều người bị thương kêu cứu và trong điều kiện có thể hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn đi cấp cứu kịp thời để cứu sống. Tuy nhiên, bị can Khởi không cứu giúp mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường bỏ mặc các nạn nhân, không quan tâm đến hậu quả xảy ra. Hậu quả dẫn đến 4 người tử vong.

