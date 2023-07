Đường cao tốc trên cao bất ngờ đổ sập khiến 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 18h ngày 10/7, tại dự án xây dựng đường cao tốc trên cao Lat Krabang ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Đoạn clip được Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (ĐPM) công bố cho thấy các khối kim loại khổng lồ rung lắc trước khi bị sập.

Được biết, đoạn đường dài 500 mét bị sập này là một phần của dự án đường trên cao Onnut-Lat Krabang dài 2,2 km. Địa điểm sụp đổ kéo dài từ chi nhánh Lat Krabang của Lotus đến đồn cảnh sát Jorakay Noi.

Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy, một cần cẩu đang nâng đoạn đường bê tông bốn làn xe lên thì bị lật khiến đoạn đường lao xuống đất. Đoạn đường đã đè bẹp các phương tiện trên con đường bên dưới, trong khi một số kết cấu thép cũng đâm vào các tòa nhà thương mại ven đường.

Sự việc xảy ra khiến hai người tử vong trong ô tô và 10 người khác bị thương. Đoạn đường Luang Phaeng đã bị cấm lưu thông, trong khi vụ tai nạn cũng gây mất điện tại địa phương.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn