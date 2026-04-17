Vụ nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ ở Nghệ An: Người thân lên tiếng về tin đồn “cấm yêu”

Liên quan đến vụ nữ sinh viên nghi bị bạn trai sát hại tại phòng trọ ở Nghệ An, sau vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc gia đình nữ sinh ngăn cản chuyện tình cảm.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến gia đình nạn nhân thêm đau lòng, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ nữ sinh T.) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Thanh Niên.

Nạn nhân T. Ảnh: Báo Thanh niên.

Thay mặt gia đình, chị Hường khẳng địn,h những tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật. Chị Hường nói trên Thanh Niên rằng, gia đình chị không cấm đoán, thậm chí còn vun vén cho cặp đôi.

Tôi cũng mong mọi người trước khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì không nên bình luận, suy đoán những việc không có thật", chị Hường chia sẻ.

Được biết, nữ sinh T. là con ruột duy nhất trong gia đình. T. hiện đang là sinh viên năm thứ 4, ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh.

Trong khi đó, nghi phạm H. (SN 1997) là con cả trong gia đình có hai anh em. Thông tin trên tờ Công Lý, bà Lê Thị Kiên, trưởng thôn Ân Phú (xã Thăng Bình, Thanh Hóa) cho biết hoàn cảnh gia đình H. rất khó khăn.

Trước đây, H. được nhận xét là học sinh ngoan, học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Theo thông tin từ địa phương, gia đình vừa sửa nhà và dự định tổ chức kết hôn cho H. vào cuối năm nay.

Trước đó, khoảng 12h trưa 15/4, người dân tại một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ một phòng trọ. Khi phá cửa vào kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện một nữ sinh đã tử vong, còn một nam thanh niên bị thương nặng nằm tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là N.P.T. (22 tuổi, quê Thanh Hóa), sinh viên năm cuối ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Vinh. Nam thanh niên tên H. (cùng quê) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, với vết thương dài ở cổ làm lộ khí quản và thêm một vết thương ở tay.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

