Danh tính nam thanh niên nghi s.á.t h.ạ.i bạn gái tại phòng trọ ở Nghệ An

Trao đổi với PV Báo Công lý, bà Lê Thị Kiên, Trưởng thôn Ân Phú cho biết, nam thanh niên tên H. (SN 1997), là con cả trong gia đình có hai anh em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ buôn bán nhỏ, bố bị tai biến. Trước đây, H. được nhận xét là học sinh ngoan, học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Theo thông tin từ địa phương, gia đình vừa sửa nhà và dự định tổ chức kết hôn cho H. vào cuối năm nay.

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, trưa 15/4, người dân sống trong một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ (Nghệ An) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Nghi có chuyện bất thường, người dân đã phá cửa vào kiểm tra.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Tại hiện trường, một nữ sinh được phát hiện nằm gục trong phòng, trên người có nhiều vết máu và đã tử vong. Gần đó, một nam thanh niên bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, người dân đã đưa nam thanh niên đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là T. (SN 2004, quê Thanh Hóa), hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Nghệ An. Nam thanh niên bị thương cũng quê Thanh Hóa, được cho là đã đến phòng trọ thăm nữ sinh trước khi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Cúc

Nguồn tin: congly.vn