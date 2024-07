Vụ nổ lớn tại Vĩnh Phúc: Xác định danh tính các nạn nhân, có 2 người quốc tịch Hàn Quốc

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thăm khám nạn nhân của vụ nổ khí gas. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Bác sĩ Đỗ Định Lượng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 8 giờ 45 phút, ngày 16/7, Bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ rò khí gas gây nổ ở một cửa hàng tại thành phố Vĩnh Yên. Các bệnh nhân bị bỏng nặng kèm theo đa chấn thương.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc sơ cứu và chụp chiếu sơ bộ để đánh giá tình trạng chấn thương. Sáu trường hợp bị bỏng nặng, tiên lượng xấu đã được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Trường hợp bệnh nhân còn lại là N.V.V (sinh năm 1971) nhẹ hơn, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trong số 6 bệnh nhân bỏng nặng phải chuyển viện có 2 người quốc tịch Hàn Quốc là L.J.S (sinh năm 1993) và H.D.S (sinh năm 1990, tạm trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Bốn người Việt Nam gồm: P.Q.T (sinh năm 1996, trú thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); D.Q.H (sinh năm 1987), N.T.T (sinh năm 1996), P.Q.T (sinh năm 1996) và D.Q.B (sinh năm 1991) đều cư trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Công an thành phố Vĩnh Yên, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 16/7, tại căn tầng 1 thuộc chung cư The City Light, trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) do anh H.D.S (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc) thuê để mở cửa hàng kinh doanh xảy ra nổ khi công nhân đang lắp đặt trang thiết bị bên trong nhà.

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, khi thợ sửa chữa đến tòa nhà trên để làm việc, quán vẫn đóng cửa kính. Lúc đó, anh Nguyễn Hữu Xếp (nhân viên nha khoa Oze ở bên cạnh) phát hiện mùi khí gas đã cảnh báo, nhắc nhở thợ sửa chữa. Tuy nhiên, số thợ trên không nghe, dẫn đến vụ nổ làm nhiều người bị thương. Một người bị thương nhẹ là N.T.L (sinh năm 1990, trú tại Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã về nhà.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tác giả: Nguyễn Thảo

Nguồn tin: Báo Tin tức