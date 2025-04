Vụ nhiều xương người trong hang đá: Vì sao đến nay mới phát hiện?

Phát hiện thêm nhiều xương người mới trong hang

Sáng 27/4, cơ quan chức năng khác đã hoàn tất công tác khai quật bên trong Lèn Chùa (xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) nơi phát hiện nhiều xương chi, xương hộp sọ, nghi là của người trong thời gian qua.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường. Ảnh Hiếu Phạm.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một số hộp sọ và nhiều xương chi khác. Số xương nói trên đang được tập kết lại và chưa thể xác định có bao nhiêu bộ xương trong đó.

Qua quan sát, những xương này có kích thước khá to so với xương người bình thường. Điều đáng nói, nhiều mảnh xương, khúc xương và hộp sọ được phát hiện nằm rải rác sâu trong hang Lèn Chùa, nằm ở vách đá ở các độ cao khác nhau.

Hiện, lực lượng kỹ thuật của Bộ Công an đang tiến hành làm các xét nghiệm để tính niên đại của xương này.

Vị trí ban đầu người dân phát hiện có xương người. Ảnh Hiếu Phạm.

Theo nhận định của lãnh đạo phòng Quản lý Di sản Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, căn cứ địa hình hang đá, đặc điểm địa mạo, hài cốt và các hiện vật tại hiện trường như mảnh gốm, vỏ ốc, bước đầu có thể nhận định đây là nơi cư trú, chôn cất của người xưa.

Các hài cốt có thể bị chôn dưới đất sâu, trong điều kiện yếm khí nên ít bị phân hủy. Việc các bộ hài cốt giờ mới được phát hiện có thể là do ai đó đào từ dưới đất lên trong lúc tìm đồ cổ. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định ban đầu, chưa thể kết luận khi chưa điều tra kỹ càng.

Quá trình khai quật, cơ quan chức năng phát hiện thêm một số bộ hài cốt nữa. Ảnh Hiếu Phạm.

Để xác định chính xác đặc điểm nhân chủng học và niên đại của các bộ hài cốt, ngành chuyên môn sẽ giám định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ Carbon-14, đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia khảo cổ học, kết luận của các cơ quan chức năng liên quan.

Người dân địa phương cũng bất ngờ khi phát hiện xương người trong hang

Cũng bởi vì thế xung quanh vụ việc phát hiện xương người đang có nhiều thông tin trái chiều. Theo người dân địa phương, mặc dù hang Lèn Chùa nằm tách khỏi khu dân cư, ít người qua lại, nhưng lâu nay vẫn có người vào hang chơi. Tuy nhiên, từ trước đến nay mọi người không phát hiện điều gì bất thường.

Hang Lèn Chùa lâu nay ít người qua lại nhưng thỉnh thoảng vẫn có người vào chơi. Ảnh Hiếu Phạm.

Ông Hồ Sỹ Duyệt (xóm trưởng xóm Liên Hiệp 1) cho biết, khu vực đất sản xuất của gia đình cách cửa hang Lèn Chùa vài chục mét. Nhiều năm nay, ông Duyệt cùng một số người dân trong làng thường xuyên vào hang chơi, trú mưa. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì ông đã báo cơ quan chức năng từ lâu.

Qua quan sát, hang đá Lèn Chùa nằm giữa cánh đồng mía, giáp ranh giữa hai xã Nghĩa Thành và Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, cách khu dân cư khoảng 200m. Cửa hang rộng khoảng 5m, chỉ cách tuyến đường phụ của người dân đi làm đồng chừng 10m. Bên trong hang có một ngách sâu khoảng 7m, lối vào bị cỏ dại và cây cối um tùm che phủ.

Sự việc chỉ được phát hiện vào ngày 23/4, người dân tá hỏa khi phát hiện nhiều đoạn xương và hộp sọ nghi của con người ở trong hang Lèn Chùa nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Nghĩa Thành đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An làm rõ. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.

Ghi nhận ban đầu ở ngoài hang có 2 hộp sọ và một số khúc xương (nghi là xương người). Khi tiến sâu vào hang, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều xương và hộp sọ khác. Bên cạnh có nhiều vỏ ốc, sò, mảnh gốm vỡ.

Do tò mò nên một số người dân đã kéo nhau đến hang xem sau khi nghe thông tin. Ảnh Hiếu Phạm.

Theo bà Hoàng Thị Cầm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực hang đá nhằm đảm bảo không làm xáo trộn hiện trạng, phục vụ công tác điều tra và giám định sau này.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn