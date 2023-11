Vụ nghi rải đinh tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Công an thông tin chính thức

Ngày 27/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video và hình ảnh một nhóm nữ công nhân may mặc của Công ty TNHH VietGlory, đóng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trên đường đi làm thì bị hỏng xe do thủng săm.

Công nhân dừng xe để nhặt đinh vì lo sợ bị thủng săm

Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người xem video, hình ảnh lan truyền đã đặt nghi vấn, có thể có đối tượng xấu cố tình rải đinh trên mặt đường để phá hoại.

Xác minh thông tin trên, đại diện Công an xã Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sự việc xảy ra trên tuyến đường ven sông N17, đi qua các xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hồng. Khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt và xác minh thông tin.

Loại đinh sắt tại hiện trường

“Đoạn đường nhóm công nhân bị thủng săm là đoạn qua nhà máy nước, đóng ở địa bàn xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Bá. Khu vực có đinh sắt khá ngắn, chỉ vài mét, loại đinh tại hiện trường cũng khá mới và không bị uốn cong như một số đối tượng đinh tặc thường làm”, đại diện Công an xã Quỳnh Bá cho biết.

Sự việc xảy ra khiến tuyến đường trên bị tắc nghẽn

Theo một số người dân địa phương, khu vực này chưa từng xảy ra tình trạng rải đinh, đinh sắt trên đường có thể do người dân làm rơi đổ trong quá trình lưu thông.

Hiện, Công an xã Quỳnh Bá đang tiếp tục làm rõ vụ việc để thông tin đến người dân.

Tác giả: Duy Chương

Nguồn tin: congthuong.vn