Vụ nam thanh niên tấn công nhân viên y tế vì "thấy khó chịu trong người": Hé lộ đoạn clip gây phẫn nộ

Đoạn camera an ninh ghi lại hành vi bạo lực của một nam thanh niên đối với nhân viên ý tế khiến dư luận bức xúc và đặc biệt quan tâm, theo dõi. Theo thông tin thì sự việc trong đoạn clip dưới đây xảy ra vào tối ngày 22/6 tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trong clip, nam thanh niên cầm điện thoại, trao đổi với nhân viên ý tế rồi bất ngờ lao tới tấn công người này. Lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng can ngăn để sự việc không bị đẩy đi xa hơn.

Được biết, nam thanh niên trong clip có tên là Võ Quốc Việt (25 tuổi, trú tại xã Xuân Đồng, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Khoảng 21h ngày 22/6, Việt được một người đàn ông chở tới cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 22h30' cùng ngày, sau khi được thăm khám, các bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của Việt bình thường. Thế nhưng, Việt liên tục than phiền vì cho rằng trong người vẫn rất khó chịu.

Tại đây, các bác sĩ có giải thích rằng muốn nhập viện thì phải nằm giường xếp do bệnh nhân đang đông. Việt không đồng ý, yêu cầu xe cấp cứu chở tới Bệnh viện Sài Gòn- Nha Trang để khám.

Trong lúc nhân viên Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang liên hệ với người đi cùng để giải quyết sự việc thì Việt dùng tay đấm vào mặt một điều dưỡng đang ngồi trực. Diễn biến sau đó đã được camera an ninh ghi lại.

Đến chiều 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ đối với Võ Quốc Việt để làm rõ hành vi tấn công nhân viên y tế. Bước đầu, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi côn đồ của mình.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn