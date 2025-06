Phẫn nộ cảnh người đàn ông dừng ô tô giữa đường đạp nữ tài xế xe công nghệ

Chiều 17-6, một lãnh đạo Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc 1 nữ tài xế xe ôm công nghệ bị người đàn ông đi xe ô tô đạp ngã khi đang chạy xe trên đường.

Trước đó, nữ tài xế đã đến công an phường trình báo về việc vào khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe ô tô biển số tỉnh Bình Phước đang di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua phường Phú Lợi thì bất ngờ dừng lại.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ việc

Người đàn ông mở cửa bước xuống xe, nhảy lên đạp trúng người phụ nữ lái xe ôm công nghệ chạy từ phía sau tới. Sau cú đạp mạnh, nữ tài xế cùng chiếc xe máy loạng choạng, té ngã trên vỉa hè. Người đàn ông sau đó tiếp tục có lời nói thách thức rồi lên ô tô rời đi.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh của nhà dân tại khu vực ghi lại, cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Sau khi xảy ra sự việc, nữ tài xế xe ôm công nghệ là chị L.T.C.L. (SN 1999) đã đến Công an phường Phú Lợi để trình báo.

Được biết, mâu thuẫn xuất phát từ việc người đàn ông ngồi trên xe vứt cây tăm trúng người nữ tài xế xe công nghệ nên bị chị này phản ứng.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động