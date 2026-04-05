Đi làm rồi mất liên lạc, người đàn ông mất tích bí ẩn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Dương rời nhà để đi làm như thường lệ. Tuy nhiên, đến cuối ngày, gia đình không thể liên lạc được với ông.

Dù gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm và hỏi thăm nhiều nơi, song vẫn không có bất kỳ manh mối nào, buộc người thân phải trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Người dân cùng lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm ông Dương.



Ông Dương làm nghề điêu khắc lăng mộ. Thời điểm rời nhà, ông mặc trang phục lao động màu xanh và điều khiển xe máy biển kiểm soát 37Z3-0201, hướng di chuyển lên khu vực xóm Cừa (xã Tân Phú).

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của ông được dựng lại gần khu vực chùa Tân Kỳ. Tuy nhiên, bản thân ông Dương vẫn chưa được tìm thấy, khiến vụ việc thêm phần khó hiểu.

Hiện nay, công tác tìm kiếm đang được mở rộng ra khu vực đồi núi lân cận.

Lực lượng Công an phối hợp với người dân đã sử dụng cả thiết bị bay không người lái (flycam) để rà soát địa hình, nỗ lực sớm xác định tung tích người mất tích.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn