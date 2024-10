Vụ khách tập gym tử vong: Bác sĩ đến phòng tập sau 17 phút

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, đơn vị đã nhận được đơn gia đình người tử vong phản ánh chủ và nhân viên phòng tập gym có dấu hiệu thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định, khi phát hiện khách tập gym ngất, nhân viên phòng gym đã ngay lập tức ra đỡ, sơ cứu tại chỗ. Đồng thời, nhân viên lễ tân đã lập tức gọi cấp cứu.

Công an quận Hoàng Mai xác định, từ lúc phát hiện vị khách tập gym có dấu hiệu bất thường, bị ngất cho tới khi bác sĩ đến phòng tập là khoảng 17 phút. Do đó, cơ quan Công an không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chủ phòng tập.

Người đàn ông tử vong trong lúc tập gym.

Trước đó, trong chiều 20/10, mạng xã hội Facebook lan truyền bài đăng kèm nhiều video clip có nội dung về việc một người đàn ông tử vong tại phòng tập gym.

Cụ thể, người đàn ông đã đến phòng tập gym để rèn luyện sức khỏe. Quá trình tập luyện, người này bất ngờ có dấu hiệu xuống sức, ngất xỉu.

Người đăng tải bài viết cho rằng khi phát hiện sự việc, nhân viên phòng tập đã không gọi cấp cứu đồng thời cũng không cho phép những người có mặt gọi cấp cứu để tự sơ cứu tại chỗ. Sau khoảng 30 - 40 phút cấp cứu nhưng không đem lại hiệu quả, người đàn ông đã tử vong. Theo nội dung được chia sẻ, phòng tập gym này chỉ cách bệnh viện… 650 mét.

Sau khi sự việc xảy ra, thân nhân người tử vong đã đến phòng tập, yêu cầu được gặp quản lý, nhân viên chịu trách nhiệm có liên quan tuy nhiên không ai xuất hiện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: congly.vn