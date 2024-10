Cha mẹ khóc nghẹn ngào khi con bị xe chở dăm đè t.ử v.o.n.g

Nghẹn ngào người mẹ ôm con khóc

Người phụ nữ ôm thi thể con trai là cháu Phan Bùi Gia B. (SN 2015), một trong 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe ô tô chở dăm gỗ lật đè xe máy xảy ra tại phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vào sáng 20/10.

Mẹ của cháu B. ôm con khóc trong tuyệt vọng, chị lay con mình, nghẹn ngào gọi: "Dậy đi con ơi, con nói đi chơi rồi về mà. Ai kêu con tôi dậy với, sao để con tôi nằm thế này?".

Mẹ cháu B. (bên phải) khóc nghẹn lay con. Người thân của cháu N. không cầm được nước mắt.

Trong cơn tuyệt vọng, người mẹ khóc gọi con không ngừng. Người thân của cháu B. cho hay, gia đình cháu B. ở Hà Tĩnh. Gia đình cháu từ quê vào lập nghiệp, mẹ là giáo viên, bố là lao động tự do, cả gia đình tạm trú ở khu vực 8, phường Nhơn Phú (Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Không khí tang thương bao trùm cả khu nhà xác bệnh viện. Bên cạnh thi thể cháu B. là cháu Trần Nhật N. (SN 2015), và anh Nguyễn Thọ P. (SN 1993). Hay tin con trai mất, ba mẹ cháu N. ngất xỉu không tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Người thân của cháu N. cho hay, khi nghe tin con trai mất, cả hai vợ chồng ngất xỉu liên tục, không tin vào sự thật.

Những người thân của cháu N. chia sẻ thêm, ba cháu N. hiện đang công tác tại Trung đoàn Không quan 940 (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Ba cháu cùng với anh Nguyễn Thọ P. là đồng hương, đồng nghiệp cùng đơn vị, có mối quan hệ thân thiết.

"Nhân ngày nghỉ cuối tuần, anh P. đón cháu N. cùng cháu B. đi chơi. Bình thường, 3 chú cháu hay đi ăn sáng, cà phê loanh quanh... Nhưng hôm nay, trời xui đất khiến, khi 3 chú cháu đang đi đường thì bị chiếc xe tải cướp đi mạng sống", một người thân của gia đình cháu N. nghẹn ngào nói.

Trước hoàn cảnh thương tâm của các cháu, ngay trong chiều 20/10, Đội SOS 115 Bình Định cùng với những nhà hảo tâm đã gom góp, thu xếp đưa thi thể của 2 cháu về quê Hà Tĩnh an táng. Riêng anh Nguyễn Thọ P. đang đợi gia đình đón xe từ Nghệ An vào để làm thủ tục liên quan, đưa anh về quê.

Kiểm tra, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Tối 20/10, trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khám nghiệm hiện trường; kiểm tra, giám định kỹ thuật xe, đăng ký, đăng kiểm... Sau khi hoàn tất thủ tục, công an hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định.

Hình ảnh ghi lại vụ việc từ camera giám sát hành trình.

Trong khi đó, theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục đường bộ Việt Nam), vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông này nằm ở khu vực vòng xuyến quốc lộ 1D. Tại khu vực này, do lưu lượng xe đông, đơn vị đã lắp đặt các biển cảnh báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép 40km/h ở cả 2 chiều.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh:HT

Theo camera giám sát hành trình ghi lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, chiếc xe tải chở dăm gỗ chạy nhanh, tới vòng xoay thì bất ngờ đổ lật xuống đè vào xe máy của người đang lưu thông cùng chiều.

Trước đó, Người Đưa Tin đã thông tin, vào 10h16 ngày 20/10, tại vòng xoay ngã 5 đường Tây Sơn- Nguyễn Thái Học (phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Theo đó, xe ô tô chở dăm gỗ khi đi vào vòng xoay đã tự lật, đè lên xe máy trên xe có 3 người đang lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, 3 người trên xe máy tử vong. Cơ quan chức năng xác định, chiếc xe gây tai nạn là xe chở dăm gỗ biển số 77H-025.17 của Công ty TNHH Vận tải Lê Minh (trụ sở công ty ở phường Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do tài xế Nguyễn Minh Tâm (SN 1990) quê ở xã Mỹ Lợi (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Danh tính của 3 nạn nhân là Nguyễn Thọ P. (SN 1993) quê ở tỉnh Nghệ An; Trần Nhật N. (SN 2015) và Phan Bùi Gia B. (SN 2015) quê ở tỉnh Hà Tĩnh.

