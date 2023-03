Vụ giáo viên miền núi bị bắt vì tham ô tài sản: Khởi tố thêm nguyên kế toán trường

Sáng 11/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can là Hồ Thị Phượng (SN 1990), tạm trú tại thị trấn Mường Xén, nguyên kế toán Trường PTDTBT Tiểu học Tà Cạ và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 01, Điều 353, Bộ Luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Phương. (Ảnh: CA)

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục xác định đối tượng Hồ Thị Phượng đã giúp sức cho Hà Thắm Cảnh - nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tà Cạ lập khống hồ sơ quyết toán rút nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên dạy thay từ nguồn ngân sách Nhà nước về cho nhà trường, tạo điều kiện để Hà Thắm Cảnh chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí trên.

Trước đó, ngày 21/2/2023, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thắm Cảnh (SN 1979), trú tại xã Tà Cạ, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong