Vụ điểm thi bất thường ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 9/7, tại họp báo thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Tuyên Quang), để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Trần Thị Thu Hằng là Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi, giáo viên môn toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính.

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn toán.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi, bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã có hành vi chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán. Theo chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi toán.

Công an đánh giá hành vi của các bị can đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy chế thi tốt nghiệp THPT và tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu. Theo ông Tuấn, bước đầu cơ quan điều tra xác định động cơ mục đích của các bị can là vì thành tích.

Trước đó sáng 1/7, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, từ số liệu thống kê phát hiện các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có điểm đẹp đều nhiều môn, nhất là môn toán.

Trong đó riêng Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 toán, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh. Các điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác ở một số số báo danh khác, trong đó chỉ 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Giang đạt điểm 10 toán.

Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi thông báo, cho biết qua rà soát, bộ nhận thấy kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang ngay sau đó đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn