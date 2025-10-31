Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Các nữ bị cáo đánh bạc vì 'nhàn rỗi, giải trí giết thời gian'

Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ tại phiên tòa xét xử 141 người đánh bạc tại King Club - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 31-10, phiên tòa xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng tại King Club (ở tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội) tiếp tục phần thẩm vấn. Lời khai của các "con bạc" cho thấy đa phần họ đều thua khi đổ tiền vào các trò chơi điện tử có thưởng tại King Club.

Trong số 136 người bị cáo buộc tội đánh bạc, có 10 người "xuống tay" mạnh nhất chi tổng số tiền 67 triệu USD vào các trò đỏ đen.

Trong đó người chơi ít nhất gần 3 triệu USD, người chơi nhiều nhất lên đến 16,3 triệu USD. Kết quả, trong số này chỉ duy nhất một người thắng bạc là ông Nguyễn Thanh Bách (lao động tự do), thắng tổng số tiền hơn 93.000 USD.

Ca sĩ khai vì nhà gần nên hay vào King Club đánh bạc

Trước bục khai báo, trả lời xét hỏi, nhiều người phân trần được bạn dẫn vào King Club chơi, có người biện minh "ở nhà không có việc gì làm nên vào chơi để giết thời gian chứ không có ý định kiếm tiền từ đó".

Ông Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) là một trong hai ca sĩ bị đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc. Ngoài ông Vũ còn có ca sĩ Vũ Hà phải hầu tòa với cáo buộc tham gia đánh bạc.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Trong danh sách những người chi triệu đô đánh bạc, ông Vũ đứng thứ 5 với tổng số tiền đã "xuống tay" tham gia sát phạt là 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng).

Tại tòa, ông Vũ khai bản thân có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng. Ông cho hay vì nhà gần casino này nên thường xuyên sang và "cũng không để ý pháp luật lắm".

Ông Vũ bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giống như những người chơi khác, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên "Mr Troy". Chỉ trong hơn 4 tháng, ông Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng).

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng).

Trả lời chủ tọa về nguồn tiền dùng để nướng vào các trò đỏ đen, ca sĩ Thế Vũ khai là "tiền tiết kiệm nhiều năm của bản thân" và thừa nhận sai phạm.

Khi các nữ bị cáo đánh bạc vì muốn "giải trí lúc nhàn rỗi"

Cũng nằm trong danh sách 10 người chi tiền đánh bạc nhiều nhất, bà Trần Minh Sự (62 tuổi, ở Hà Nội) bị cáo buộc "xuống tay" tổng số tiền 3,77 triệu USD.

Trước bục khai báo, người phụ nữ hơn 60 tuổi, mái tóc ngắn nhuộm màu tím, phân trần rằng mục đích vào King Club chơi là "để giải trí vì tuổi đã cao, nhàn rỗi, ở nhà không có gì làm nên mới có hành động sai lầm".

Bà Sự khai khoảng năm 2022, hai người em ruột có quốc tịch nước ngoài về Việt Nam lưu trú tại khách sạn Pullman thấy ở đây có casino King Club nên rủ vào chơi cùng.

Bước chân vào casino, bà Sự xuất trình chứng minh thư, đọc số điện thoại để làm thẻ với cái tên "Mrs Money". Trong 5 tháng, bà tham gia đánh bạc 86 lần, tổng số tiền 3,77 triệu USD.

Trong đó, lần người phụ nữ hơn 60 tuổi này chơi số tiền nhiều nhất là hơn 131.000 USD (tương đương 3 tỉ đồng).

"Bị cáo vào chơi giải trí giết thời gian, không có ý định kiếm tiền từ đó. Sau này cứ có tiền thì đi, hết thì thôi", bà Sự phân trần.

"Thế mà lần chơi nhiều nhất tận 3 tỉ đồng?", chủ tọa hỏi. Bà Sự phân bua rằng mỗi lần vào casino chỉ mang theo người khoảng 100 triệu đồng. Cùng số tiền này bị cáo có thể rút thẻ chơi nhiều trò khác nên bị cộng dồn số tiền "chứ không nhiều đến vậy".

Kết cục sau 86 lần vào King Club sát phạt, bà Sự thua tổng số tiền 25,7 ngàn USD.

Một người phụ nữ khác cũng nằm trong top 10 người "xuống tiền" triệu đô đánh bạc là bà Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, ở Hà Nội). Bà đã bị cáo buộc chi 10 triệu USD đánh bạc, nhiều thứ 3 trong số 136 người bị đưa ra xét xử.

Tại tòa, bà Mai khai từng đến tầng 1 khách sạn Pullman uống cà phê với bạn và được mọi người cho biết trong King Club có trò chơi trúng thưởng. Sau đó bà Mai vào casino mở thẻ, mỗi lần đi chơi mang theo khoảng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên theo dữ liệu trên hệ thống máy móc ghi nhận, bà Mai đã 67 lần vào đánh bạc, lần nhiều nhất hơn 595.000 USD, tương đương hơn 14 tỉ đồng.

Về nguồn tiền đánh bạc, bà Mai khai là tiền kinh doanh tích lũy từ năm 2020, sau khi nghỉ hưu thì đi chơi.

Trong phần xét hỏi, nhiều người cũng phân bua số tiền họ mang vào sòng bạc và tham gia các trò đỏ đen không nhiều như bị cáo buộc.

Tuy nhiên trước đó, nhóm 3 bị cáo người Hàn Quốc là quản lý của King Club khai số tiền người chơi đánh bạc, thắng thua đều được ghi nhận trên phần mềm tự động tên BINO. Họ và các nhân viên của King Club đều không thể can thiệp được. Số tiền hiển thị trên hệ thống là tổng số tiền cộng dồn mà mỗi người chơi đã dùng để đánh bạc.

Trong 136 người tham gia đánh bạc, có đến hơn 20 người chi số tiền triệu đô nướng vào đỏ đen, trong đó người ít thì 1 triệu USD, người nhiều lên đến 16,3 triệu USD (gần 430 tỉ). Tất cả họ đều thua khi ra khỏi sòng bạc King Club ở khách sạn Pullman.

Có rất ít số người thắng bạc sau khi tham gia các trò đỏ đen tại sòng bạc King Club ở tầng 1 khách sạn hạng sang bậc nhất thủ đô, số tiền thắng chỉ chiếm hơn 0,2% tổng tiền chơi.

Còn người "thắng" nhiều nhất là "ông trùm" của "canh bạc", là Kim In Sung, giám đốc Công ty HS, đơn vị trực tiếp vận hành King Club. Ông Kim bị cáo buộc thu lợi bất chính 9,26 triệu USD (tương đương 223 tỉ đồng) và đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

