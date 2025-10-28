Ca sĩ Vũ Hà bị đưa ra xét xử trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman

Các bị cáo tại phiên tòa xử vụ đánh bạc 2.500 tỉ tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội - Ảnh: GIANG LONG

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) là 1 trong 141 người bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sáng nay (28-10) trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỉ tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.

Cùng vụ án, một số cựu quan chức, cán bộ bị đưa ra xet xử gồm: Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ); Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu trưởng và phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Trong số những người bị đưa ra xét xử có hàng loạt bị cáo là công chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư...

Địa điểm đánh bạc được xác định tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club), khách sạn Pullman. Trong số 141 người bị truy tố, có 136 người bị cáo buộc tham gia đánh bạc, năm người tổ chức đánh bạc (trong đó có ba người Hàn Quốc).

Ca sĩ Vũ Hà đánh bạc 2.600 USD dưới cái tên "Mr Baret"

Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, từ lúc xuất hiện đến khi ngồi vào hàng ghế bị cáo ông đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Theo cáo trạng, từ ngày 15-4-2022, ông Hà mở thẻ tại King club với cái tên "Mr Baret". Một tháng sau, ông đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette.

Tổng số tiền ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD, kết quả ông thua hơn 199 USD.

Ca sĩ Vũ Hà rời tòa sau phiên xét xử sáng nay - Ảnh: THÂN HOÀNG

Một ca sĩ khác cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc tại King club là ông Nguyễn Thế Vũ. Ông chi số tiền đánh bạc lớn thứ 5, đứng vị trí ngay sau cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Đũng. Ở phần lý lịch bị can thể hiện ông Thế Vũ có nghề nghiệp là ca sĩ và kinh doanh tự do.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Ông bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cáo trạng thể hiện.

Giống như những người chơi khác, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên "Mr Troy".

Chỉ trong hơn 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng).

Cựu phó chủ tịch Phú Thọ xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe

Tại phần thủ tục, chủ tọa thông báo trong 141 bị cáo có 134 người có mặt, 5 người xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe "bệnh nặng", trong đó có cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Về việc 5 người bị đưa ra xét xử nhưng xin vắng mặt, các luật sư không có ý kiến gì. Đại diện viện kiểm sát cho rằng họ đã đầy đủ lời khai, xin vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc.

Sau khoảng 5 phút hội ý, chủ tọa thông báo hội đồng xét xử quyết định sẽ xử vắng mặt 5 người vì họ có lý do chính đáng.

Một bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian hơn 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6-2024), các bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Đây là tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, lôi kéo được nhiều con bạc tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nhân.

Để được vào đánh bạc tại đây, các con bạc phải có sự giới thiệu của một số người Việt Nam, sau đó phải xuất trình căn cước công dân để photo, lưu giữ thông tin cá nhân rồi nhân viên lễ tân sẽ phát cho một thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.

Đáng chú ý, trong đó có ông Hồ Đại Dũng, khi tham gia đánh bạc đang đương chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ). Đầu tháng 6-2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới cái tên nước ngoài Mr. Michael.

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6-2024), ông Dũng dùng cái tên ngụy trang trên tham gia đánh bạc đến 95 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat.

Tổng số tiền ông Dũng đã "nướng" vào các trò chơi cờ bạc lên đến hơn 7 triệu USD. Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng), cáo trạng nêu.

Một lãnh đạo địa phương khác tham gia đường dây đánh bạc này là ông Ngô Ngọc Đức. Ông Đức bắt đầu mở thẻ để tham gia các trò chơi cờ bạc từ tháng 3-2022, khi đương chức Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ). Giống như phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Đức cũng ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr Lucky one".

Ông này bị cáo buộc đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Viện kiểm sát quy kết tổng số tiền cộng dồn mà các "con bạc" trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can đã đánh bạc thua.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ