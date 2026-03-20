Vụ cướp 1,5 tỉ bằng chiêu lừa 'đá thiên thạch': Nghi phạm trốn sang Campuchia ra đầu thú

Phạm Hoài Thưng về nước đầu thú sau khi được vận động - Ảnh: KHANG VÕ

Ngày 20-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động, tiếp nhận thêm 1 nghi phạm trong vụ dàn cảnh mua bán đá thiên thạch để cướp 1,5 tỉ đồng xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa.

Đó là Phạm Hoài Thưng, 31 tuổi, trú tổ 5, khu phố Tân Phát, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi cùng đồng bọn cướp 1,5 tỉ đồng của nạn nhân, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia.

Trong thời gian lẩn trốn, ẩn náu tại các trung tâm lừa đảo online, Thưng thường xuyên nghe ngóng tình tình, vụ việc tại quê nhà và biết được mình đang bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy lùng gắt gao, đến tận nơi cư trú để vận động đầu thú.

Biết không thể thoát tội, Phạm Hoài Thưng đã về nước và đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú để được pháp luật khoan hồng

Trong vụ án dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng của nạn nhân, đến nay đã có 5 nghi phạm liên quan bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 2 nghi phạm còn lại gồm Phan Văn Tân (39 tuổi, trú ấp Ngã Cạy, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (32 tuổi, trú tổ số 4, ấp Định Nhơn, xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại 0914221685 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để trình diện.

Người biết thông tin các nghi phạm trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Ai bao che, chứa chấp các nghi phạm này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Khang Võ

Nguồn tin: tuoitre.vn