Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Villamor Airbase có Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Tiu Laurel Jr., Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Năm 2015, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2026.

Các quan chức Chính phủ Philippines đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Tác giả: Nguyễn Hồng Điệp

Nguồn tin: Báo Tin tức