NÓNG: Lan truyền hình ảnh bảng điểm nghi ngờ xào phiếu tại MGI All Stars, Hương Giang bị đánh tráo kết quả?

Giám khảo Omar Harfouch chấm 10 điểm cho cả top 3, nhưng kết quả chính thức lại khác

Ngay sau khi chung kết kết thúc, giám khảo Omar Harfouch, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Lebanon, đã đăng lên Instagram Story bảng điểm cá nhân của mình cho vòng top 3. Nội dung cho thấy ông chấm điểm tuyệt đối 10/10 cho cả ba thí sinh: Hương Giang (Việt Nam), Vanessa (Colombia) và Faith Porter (Ghana).

Story cho thấy ông Omar đã chấm cả 3 người đẹp với điểm số 10

Thế nhưng bảng điểm tổng hợp được hiển thị công khai tại chung kết lại cho ra một con số khác hoàn toàn. Theo kết quả chính thức, chỉ duy nhất Vanessa của Colombia được ghi nhận 10 điểm từ Omar Harfouch. Hương Giang bị ghi là 9 điểm, thấp hơn 1 điểm so với tờ phiếu ông tự tay đăng. Faith Porter còn chênh lệch hơn: chỉ còn 8,9 điểm thay vì 10.

Bảng điểm công khai thì Hương Giang chỉ còn 9 điểm và Faith Porter là 8,9

Không lâu sau khi story xuất hiện, Omar Harfouch đã gỡ nó xuống. Nhưng đã muộn, hàng loạt khán giả đã kịp chụp màn hình và lan truyền rộng rãi.

"Vui tay" đăng hay vô tình để lộ?

Đây là điểm mấu chốt khiến cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế dậy sóng. Nếu chỉ là sơ suất kỹ thuật, tại sao con số lại bị điều chỉnh theo hướng có lợi cho đúng thí sinh giành chiến thắng? Nếu có sự nhầm lẫn trong khâu tổng hợp điểm, ban tổ chức MGI All Stars có trách nhiệm giải thích rõ ràng, điều mà đến thời điểm bài viết này được đăng, họ vẫn chưa lên tiếng.

Việc Omar xoá story ngay sau đó càng đổ thêm dầu vào lửa. Hành động này, dù có thể chỉ là phản ứng tự nhiên khi nhận ra đã chia sẻ thông tin chưa được phép, lại vô tình tạo ra cảm giác có điều gì đó đang bị che giấu.

Điều khiến vụ việc nghiêm trọng hơn là hệ quả kéo theo của nó. Nếu điểm của một giám khảo đã chứng minh được sự chênh lệch giữa phiếu gốc và kết quả chính thức, thì điểm của các giám khảo còn lại liệu có đảm bảo tính toàn vẹn? Không có bất kỳ giám khảo nào khác công khai bảng điểm cá nhân, đồng nghĩa với việc hiện tại không có cơ sở để đối chiếu hay bác bỏ.

Câu chuyện này đặt ra vấn đề minh bạch cốt lõi với MGI All Stars nói riêng và các cuộc thi nhan sắc quốc tế nói chung: khi không có cơ chế kiểm soát điểm số độc lập, khán giả buộc phải đặt niềm tin hoàn toàn vào ban tổ chức, và một story Instagram bị xoá vội đã làm niềng tin đó lung lay đáng kể.

Phía MGI All Stars và giám khảo Omar Harfouch hiện chưa có phản hồi chính thức về sự việc.

Tác giả: Trần Ni

Nguồn tin: Phụ nữ mới